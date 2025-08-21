България

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

34 673 българи получават втора пенсия, но малцина взимат пожизнена

21 август 2025, 08:43
Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.
Източник: БТА

34 673 българи вече получават плащания от частните универсални пенсионни фондове. От тях обаче само 6 764 взимат пожизнена пенсия, защото имат достатъчно натрупвания в индивидуалните си партиди. 27 909 пенсионери получават парите си разсрочено в зависимост от сумата, която са спестили. Това показват данните на Комисията за финансов надзор към края на юни, съобщи Pariteni.bg.

Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

През първото полугодие на 2025 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 8,031 млн. лв. за пенсии, 75,974 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 647 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания. Средният размер на изплатените пенсии през първото полугодие на 2025 г. е 233,88 лв., а средният размер на разсроченото плащане 511,49 лв.

За допълнителна пенсия се осигуряват 5 131 626 души, като 5 096 203 от тях са осигурени лица в пенсионните фондове, 27 909 са лица, получаващи разсрочени плащания и 7 514 са пенсионери (4 в професионалните и 746 в доброволните пенсионни фондове, и 6 764 във фондовете за изплащане на пожизнени пенсии). През първото полугодие на годината общият брой на участниците във фондовете се е увеличил с 35 389 души или с 0,69 на сто.

Нетните активи на всички фондове под управление на дружествата е 28,767 млрд. лв., като 28,485 млн. лв. са нетните активите на пенсионните фондове, а 282,4 млн. лв. на фондовете за извършване на плащания. Размерът на нетните активи под управление на ПОД нараства през първото полугодие на годината с 2,043 млн. лв. или със 7,65 на сто.

С най-голям относителен дял в нетните активи на всички фондове са нетните активи на универсалните пенсионни фондове – 86,78 на сто, следвани от професионалните пенсионни фондове – 6,58 на сто и доброволните пенсионни фондове – 5,72 на сто. Четвърто място в подреждането заемат фондовете за разсрочени плащания с относителен дял от 0,49 на сто,  изпреварвайки фондовете за изплащане на пожизнени пенсии с 0,36 на сто и доброволния фонд по професионални схеми с 0,07 на сто.

Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове пенсионни фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 7,86 на сто спрямо 31.12.2024 г. Следват професионалните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 5,91 на сто и 3,93 на сто. Отчетеният ръст от доброволния пенсионен фонд по професионални схеми за периода е 3,65 на сто.

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през първото полугодие на 2025 г. са общо 1,616 млрд. лв. и се увеличават с 12,66 на сто в сравнение с първото полугодие на 2024 г. Постъпленията от осигурителни вноски в универсалните пенсионни фондове регистрират ръст от 12,62 на сто, а в професионалните пенсионни фондове 10,78 на сто. Най-висок ръст в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове – 16,55 на сто, а в доброволния пенсионен фонд по професионални схеми се отчита слабо намаление в постъпленията от осигурителни вноски.

Източник: pariteni.bg    
