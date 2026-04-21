Любопитно

Меган Маркъл с „убийствен" поглед към асистентка, докоснала принц Хари

Меган Маркъл предизвика вълна от коментари след „леден“ поглед към съветничка, докоснала принц Хари в Австралия. Напрегнатият момент в болница в Мелбърн отново разпали слуховете за трудния характер на херцогинята и голямото текучество в екипа ѝ

21 април 2026, 11:49
Източник: Getty Images

Н апрегнат момент, в който Меган Маркъл сякаш пронизва с поглед кралски съветник, бе уловен от камерите по време на посещение в детска болница. Видеото показва как херцогинята на Съсекс реагира остро, след като служителката докосва принц Хари по гърба.

Топлият израз на лицето на Меган видимо изчезна по време на неловката ситуация, разиграла се по време на четиридневното турне на двойката в Австралия. Във вторник Хари и Меган направиха първата си публична поява — обиколка на Кралската детска болница в Мелбърн, открита от бабата на принца, кралица Елизабет II, през 2011 г.

Докато Хари беше зает да поздравява ентусиазирана група от персонал и пациенти в атриума на болницата, се стигна до въпросната сцена. Принцът тъкмо разговаряше с деца и приемаше прегръдка от усмихната жена, когато дългогодишният началник на кабинета на двойката, Сара Фосмо, се приближи отзад и постави ръка на дясното му рамо.

Ръката на Фосмо все още беше върху гърба на Хари, когато Меган я фиксира с леден поглед, а устните ѝ се свиха в напрегната усмивка. Яростното вторачване продължи около две секунди, преди Меган да се приближи до г-жа Фосмо, пърхайки с мигли, и да хване съпруга си за ръката.

Всъщност г-жа Фосмо се опитваше да насочи вниманието на Хари към тълпата от махащи фенове, събрали се по остъклените пътеки на горните етажи. „Виж“, каза тя, сочейки нагоре, докато Меган сякаш тактично отдалечаваше принца от жената. Малко след това херцогинята също започна да маха на хората горе, докато съпругът ѝ продължаваше да се ръкува с децата.

Кадрите бързо се разпространиха в социалната мрежа X, където стотици потребители анализираха ситуацията. „Тя се осмели да докосне Хари, а никой не докосва Хари освен...“, коментира един потребител. „Ако очите можеха да хвърлят ками, тази бедна жена щеше да бъде надупчена като сито“, добавя втори.

Предвид времето, което г-жа Фосмо прекарва с двойката — според информациите те я водят навсякъде, включително при пътуването им до Йордания през февруари — тя би трябвало да има достатъчно опит в това как да привлече вниманието на принца. Въпреки това потребители предположиха, че работата ѝ може да е заложена на карта, намеквайки за голямото текучество в екипа на Съсексови през последните години. „Вероятно са я оставили в Австралия и сега тя сама ще плаща за полета си към дома“, пошегува се друг.

Припомняме, че миналия декември двойката загуби единадесетия си PR експерт за последните пет години. Тогава Мередит Мейнс, сочена за техен основен медиен поддръжник, обяви оттеглянето си след едва година работа. Малко преди това медийният съветник Миранда Барбот бе преместена на позицията вицепрезидент по програмите и операциите.

Г-жа Мейнс посочи, че ще търси „нови възможности“ през 2026 г. Нейното напускане бе петият случай на ключов кадър от комуникационния екип, който си тръгва само за първата половина на 2025 г., на фона на упоритите слухове, че с Хари и Меган се работи изключително трудно.

В момента Лиъм Магуайър, директор по комуникациите за Великобритания и Европа, поема водещата роля във всички рекламни активности и отговаряше за организацията на австралийското турне. Сара Фосмо е част от екипа на Съсексови от 17 месеца, като преди това е заемала поста заместник-директор по администрацията в офиса на Бил Гейтс.

Източник: www.dailymail.com    
Меган Маркъл Принц Хари Сара Фосмо Кралски съветник Напрегнат момент Детска болница
