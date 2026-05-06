Ден на храбростта: Какво пожелаха политиците за 6 май

Политици отправиха своите поздравления по повод 6-ти май - Деня на храбростта и празник на Българската армия

6 май 2026, 10:24
Празник на българската армия   
Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев честити празника с публикация във Facebook. Той написа: "В Деня на храбростта и празник на Българската армия поздравявам всички вас, които през годините с думи и дела изобличавахте обществените неправди, въставахте срещу несправедливостите и с категоричната си воля на площадите и в изборния ден отстояхте държавността и преведохте България отвъд страха и примирението".

"На хората с пагони, посветили живота си на защитата на националния суверенитет, сигурността на гражданите и неприкосновеността на Родината, пожелавам здраве, мир и успехи в делата! Наш общ дълг е да съхраним българския дух, воински традиции и историческата памет на народа ни и да ги предадем неопетнени на следващите поколения!", допълни още Радев.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също отправи поздрав с видео във Facebook, в което звучи българския химн.

Поздрав по повод 6-ти май отправиха и от "Да, България".

От "Продължаваме промяната" също честитиха празника като написаха във Facebook: "Честит Ден на храбростта и празник на Българската армия! Днес се прекланяме пред победата на светлината над тъмнината. Храбростта е в основата на всяка свобода!".

Лидерът на ДПС Делян Пеевски написа в социалната мрежа: "Нека Свети Георги Победоносец донесе здраве, мир, благоденствие и вяра в доброто! Днес отбелязваме Деня на храбростта и Българската армия. Отдаваме почит на смелостта, на българския дух и свеждаме глава пред онези, които са бранили и защитавали нашата Родина. 6 май е празник почитан от всички религии и етноси. Празник на обновлението, носещ надеждата за по-добро бъдеще".

"Поздравявам всички военнослужещи и всички именици. Нека Свети Георги Победоносец донесе здраве, мир, благоденствие и вяра в доброто!", допълни той.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов написа в социалната мрежа: "Днес е празникът на българската войска и на българската храброст. В тази връзка имам два въпроса към вас: 1. Имаме ли българска войска? 2. Имаме ли българска храброст?"

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Петролът поевтинява: Пазарите реагират на паузата в Ормузкия проток

Във вторник Тръмп неочаквано заяви, че за кратко ще постави на пауза операция за подпомагане на ескортирането на кораби през Ормузкия проток, позовавайки се на напредък към всеобхватно споразумение с Иран

Северна Корея промени конституцията си, сложи край на мечтата за обединение

Северна Корея е ревизирала конституцията си, за да определи територията си като граничеща с Южна Корея и да премахне препратките към обединение, узаконявайки стремежа на лидера Ким Чен Ун да третира двете Кореи като отделни държави

Строги мерки за сигурност в София за 6 май, как се променя движението

Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури

Обичаи на Гергьовден - български традиции и вярвания

Масови арести на полицаи по подозрения за изтезания в Лисабон

Унгария разследва „краля на пропагандата" в режима на Орбан

Зеленски за Русия: Абсолютен цинизъм

Галибаф обяви, че Иран "дори още не е започнал"

Премиерът Гюров се качи на изтребител F-16

Почина режисьорът Константин Чакъров

Тръмп: Иран да развее бялото знаме на капитулацията

Русия ограничи мобилните интернет услуги

Япония дава военни кораби на Филипините срещу Китай

Близо една трета от домакинствата в България разполагат с неизползван автомобил

