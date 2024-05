Бритни Спиърс твърди, че страда от „сериозно увреждане на нервите“

Б ритни Спиърс отново бе откровена за здравословните си проблеми.

42-годишната певица каза във вече изтрита публикация в Instagram в сряда, че иска да прости на хората, които са ѝ причинили „сериозно увреждане на нервите“, което изпитва от дясната страна на тялото си, което е толкова лошо, че „не може дори да мисля понякога".

„Имаше време, когато бях държана на място против волята си много дълго време“, написа тя, като потенциално се позоваваше на времето си под надзора ѝ, който беше прекратен през ноември 2021 г.

Britney Spears claims she suffers from ‘serious nerve damage’: I ‘can’t even think sometimes’ https://t.co/wGmmK9TcyL pic.twitter.com/WmrSFwJt0y

„Оттогава не съм същата“, продължи Спиърс.

Тя също така публикува снимка от Абагайл Катания на чернокож мъж, носещ маска и държащ табела, която гласи „Белите хора имат богатство от поколение. Черните хора имат травма от поколение."

Въпреки че пише за проблемното си минало в мемоарите си „Жената в мен“, Спиърс каза, че нейната „изключително дълбока“ травма е „все още там и вероятно винаги ще бъде“.

Това е нещо, с което тя каза, че се е научила да се справя, като прави „най-доброто, което мога“ и знае, че „е добре да съм разстроена някои дни или да не съм добре“, но „това е нещо, което не чувствам, че светът ми е позволил да направя.”

„Чувствам се тормозена и не е честно към мен“, каза тя.

„Трябва да бъда по-големият човек и да простя на собствените си родители… но това е изключително трудно!!! Ще направя всичко по силите си да го оставя да си отиде и да не разочаровам другите от гнева си“, завърши Спиърс.

ICYMI: Britney Spears Talks Nerve Damage Trauma in IG Post, Wants to Forgive Parents | Click to read more 👇 https://t.co/0g2oXLHjMq