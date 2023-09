Бритни Спиърс с две нови татуировки след развода със Сам Асгари (СНИМКИ)

41-годишната Бритни Спиърс получи два нови дизайна: три малки точки на предмишницата и малка татуировка с червена змия на кръста. Певицата реши да се промени след новината за развода ѝ със Сам Асгари.

