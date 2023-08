Бритни Спиърс излезе на среща с непознат мъж (СНИМКИ)

П евицата Бритни Спиърс попадна в обективите на папараците, когато излезе от ресторанта в компанията на непознат мъж.

Снимки публикува Daily Mail. На тях Бритни Спиърс и нейният спътник са заснети на изхода на закусвалня в Thousand Oaks.

Britney Spears out on late-night food run in LA with mystery man https://t.co/g3bKRBVEJi

41-годишната певица бе облечена в розова рокля с бухнали ръкави. Бритни и предполагаемият ѝ приятел се качиха заедно в колата на звездата и потеглиха. Журналистите на изданието отбелязват, че непознатият, придружаващ Бритни Спиърс, прилича на мъжа, с когото певицата беше видяна на среща в ресторант в Западен Холивуд преди няколко дни.

Britney Spears wears sunglasses as she slips out for a late-night food run with mystery man https://t.co/DEH80K1GcH pic.twitter.com/NjxPCI2d3I