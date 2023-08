След развода: Бритни Спиърс плаща луксозното жилище на Сам Асгари

С лед обявяването на развода Бритни Спиърс плаща на бившия си съпруг Сам Асгари луксозния апартамент в Лос Анджелис, съобщава TMZ. Месечният наем на такова жилище е 10 000 долара. Журналистите уточниха, че това е предложено от самата Бритни Спиърс.

Britney Spears pays $10,000 a month for Sam Asgari’s new house after divorce https://t.co/z3ug4uUPYs