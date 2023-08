Съпругът на Бритни Спиърс ще се опита да получи съпружеска издръжка

П евицата Бритни Спиърс и съпругът й Сам Асгари са се разделили преди почти три седмици и той ще се опита да получи съпружеска издръжка и заплащане на хонорарите на адвокатите му, предаде Асошиейтед прес.

Това е краят! Бритни Спиърс се развежда

Това става ясно от молбата за разтрогване на продължилия им едва 14 месеца брак, която Асгари е подал в окръжния съд на Лос Анджелис късно в сряда.

Подобно на огромното мнозинство от подалите молба за развод в Калифорния, той посочва като причина за раздялата непреодолими различия.

Britney Spears and Sam Asghari’s prenup leaves him with nothing including no spousal support, @TMZ reports. pic.twitter.com/QdpESfHLqO — Pop Tingz (@ThePopTingz) August 18, 2023

Според иска Спиърс и Асгари са се разделили на 28 юли, въпреки че съобщенията за това се появиха едва в сряда.

От молбата за развод става ясно също, че Сам Асгари ще търси финансова подкрепа от Спиърс, като същевременно ще й попречи тя да получи такава от него. Освен това Асгари иска тя да плати хонорарите на неговите адвокати.

От документа става ясно също, че стойността на имуществото на Бритни Спиърс и Сам Асгари, както и на общите им притежания, все още не е определена. Двойката няма общи деца.

"Сам никога не е имал и няма да има негативни намерения към Бритни. Той винаги я е подкрепял и ще продължи да го прави", каза представителят на Асгари Брендън Коен.

Представители на Бритни Спиърс не са отговорили на изпратения им имейл.

Певицата не е коментирала публично раздялата със съпруга си. След като той подаде молба за развод, Спиърс е публикувала снимка в Инстаграм, която я показва на кон на плажа. Фотографията е придружена от надписа: "Скоро си купувам кон!".

Бритни Спиърс се омъжи за Сам Асгари в дома си в Калифорния на 9 юни 2022 г. Сред гостите на сватбата бяха Селена Гомес, Дрю Баримор, Парис Хилтън и Мадона.

Бракът им беше възприет като повратен момент за Бритни, след като само шест месеца по-рано беше прекратено настойничеството, което контролираше живота й в продължение на повече от 13 години.

Бритни Спиърс се запозна и започна да излиза с модела и актьор Сам Асгари, когато той се снима в клипа към песента й "Slumber Party" през 2016 г.

Спиърс посочи желанието си да се омъжи за Асгари като една от причините, поради които иска да бъде сложен край на ограничаващото я настойничество.

Двамата обявиха годежа си през септември 2021 г., когато стана ясно, че тя ще бъде освободена от опеката, прекратена през ноември същата година.

Бритни Спиърс разкри, че със Сам Асгари са загубили бебе в началото на бременността й през май 2022 г., около месец преди да се оженят.

Бракът им е първи за Асгари и трети за 41-годишната певица.

Бритни Спиърс има двама сина от танцьора Кевин Федърлайн, за когото се омъжи през 2004 г. Бракът им продължи три години на фона на засилено медийно внимание към певицата и увеличаващите се проблеми с психичното й здраве.

През 2008 г. Спиърс беше поставена под опеката на баща си.

Откакто се освободи от настойничеството му, Бритни Спиърс издаде музика, включително съвместна песен с Елтън Джон през 2022 г. Певицата обаче не е изнасяла концерти от години, нито е обявявала подобни намерения.

Бритни Спиърс с голямо завръщане на музикалната сцена

Мемоарите й, озаглавени "Жената в мен" ("The Woman in Me"), се очаква да бъдат издадени през октомври.