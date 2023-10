Бритни Спиърс призна, че е направила аборт от Джъстин Тимбърлейк

Б ритни Спиърс казва, че е направила аборт, докато се е срещала с Джъстин Тимбърлейк преди повече от 20 години.

Разкритието е направено в откъс от предстоящите мемоари на американската попзвезда - публикувани във вторник от списание People.

Britney Spears has revealed she had an abortion almost 20 years ago after she became pregnant with Justin Timberlake's baby, and "never would have done it" if "it had been left up to me alone," according to an excerpt of her upcoming memoir. https://t.co/iRJlflAa7P — Forbes (@Forbes) October 18, 2023

В откъса Спиърс описва бременността като "изненада", но пише: "За мен това не беше трагедия. Но Джъстин определено не беше щастлив от бременността. Той каза, че не сме били готови да имаме дете в живота си, че сме били твърде млади. Ако това зависеше само от мен, никога нямаше да го направя".

Тя също така описва аборта като "едно от най-мъчителните неща, които някога съм преживявала в живота си".

От Sky News са потърсили представители на Спиърс и Тимбърлейк за коментар.

Спиърс, която е активен потребител на социалните медии, няма публикации а в Instagram или X /известен преди като Twitter/, след публикуването на откъса от мемоарите в списание People.

Певицата е на 17 години, когато през 1999 г. започва да се среща с тогавашната звезда от NSYNC Тимбърлейк. Двойката бе заедно до 2002 г.

От откъсите не става ясно кога е настъпила бременността.

In an excerpt from her eagerly anticipated new memoir out next week, pop star Britney Spears says that she had an abortion during her relationship with Justin Timberlake over two decades ago, because he was "so sure" he did not want to become a father.https://t.co/VNDWCYiS3l pic.twitter.com/v1hJJhcLqp — AFP News Agency (@AFP) October 17, 2023

След това Спиърс има две деца от рапъра и танцьор Кевин Федърлайн, за когото се омъжи през 2004 г.

По-късно обаче след публични сривове тя бе поставена под съдебно попечителство - предимно под надзора на баща си Джейми Спиърс.

Противоречивото правно споразумение регулира живота на Спиърс в продължение на повече от 13 години, като позволява на баща ѝ да контролира свободата и финансите ѝ.

Споразумението приключи в края на 2021 г. след разразилото се движение #FreeBritney, което помогна за осигуряването на нови ограничения на настойничеството в Калифорния.

Мемоарите ѝ, озаглавени "Жената в мен", ще бъдат публикувани през октомври.

Според издателя на книгата това ще бъде "смела и изумително трогателна история за свободата, славата, майчинството, оцеляването, вярата и надеждата".

Сделката за книгата, за която се съобщава, че е на стойност до 15 млн. долара (11 млн. паунда), ще обхване и битката на певицата за прекратяване на опеката ѝ.

Britney Spears Says She Had an Abortion With Justin Timberlake: 'If It Had Been Left Up to Me Alone, I Never Would Have Done It' https://t.co/OMv8KhLjR7 — Variety (@Variety) October 17, 2023

Обявявайки книгата през юли, тя написа в публикация в социалните мрежи: "Тя идва, моята история, при моите условия, най-накрая."

Публикуването ѝ идва само няколко месеца след като бе обявен разводът на 41-годишната певица със Сам Асгари. Двамата се ожениха през юни миналата година в дома на Спиърс в Лос Анджелис на церемония, на която сред гостите бяха Мадона и Дрю Баримор.