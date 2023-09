След танц с ножове: Полиция в дома Бритни Спиърс заради обезпокоителните клипове

К апитан Дийн Уорти от шерифската служба на окръг Вентура разказва в четвъртък, че един от сержантите им - който през годините се е занимавал с многобройни инциденти с участието на принцесата на попа - се е отзовал на ново повикване в дома ѝ.

"Някой от близките на Бритни е видял видеото, публикувано в социалните мрежи, на което тя танцува и се върти с ножове в ръце, и наистина се е притеснил за психическото ѝ състояние", казва служителят по обществена информация.

Уорти казва, че полицията е потвърдила, че лицето, което е поискало да остане анонимно, е имало връзка със Спиърс, а не е било просто "фен".

"Обикновено не бихме реагирали на обаждания на фенове за някоя знаменитост, освен ако наистина не вярваме, че има реална заплаха", казва служителят.

"Въпреки това, проверихме това лице чрез полицията на Лос Анджелис ... и установихме, че това е човек, който познава Бритни на лична основа."

Уорти отбелязва също така, че първоначалното обаждане е било направено чрез екипа за реагиране при системна психична оценка (SMART) на полицейското управление на Лос Анджелис, преди да бъде предадено на офиса на шерифа.

Когато полицията пристигнала в дома на Спиърс в Калифорния, тя разговаряла с охраната, която била в къщата, чрез интерком. Охраната им съобщила, че певицата от "Toxic" е "добре" и "нищо не се случва".

"Те не искаха да пуснат полицая да я види физически", добавя Уорти. След като разговарял и с адвоката на Спиърс, офицерът казва, че екипът му е сметнал, че това е "достатъчно" потвърждение, за да се уверят, че носителката на "Грами" е добре и "не е пострадала".

"Няма престъпна дейност, така че няма да се насилваме да влизаме в дома, ако няма престъпление", казва Уорти. "Да бъдеш опасен за себе си не е престъпление. Мисля, че направихме необходимото, като отидохме и се отзовахме и говорихме с двама души, които са близки с нея и които задоволително ни казаха, че тя е добре."

На въпроса дали полицаите са знаели за втория видеозапис, на който се вижда как Спиърс танцува с превръзка на ръката и следи от кръв по тялото, Уорти отказва да коментира и отбелязва, че "не е виждал този видеозапис".

Източник обаче съобщава, че 41-годишната поп икона просто е била "умишлено провокативна", като е танцувала с ножове и е отдала почит на изпълнението на Шакира във VMA през 2023 г.

Cops called to Britney Spears’ home over concerning knives video https://t.co/c2vn1JieBj pic.twitter.com/d7bzzIXsX1