След новината за развода: Бритни Спиърс без горнище и с непознат мъж (ВИДЕО)

Б ритни Спиърс сподели знойно видео, в което се върти топлес в леглото само няколко дни след като отчужденият ѝ съпруг Сам Асгари подаде молба за развод.

Във видеото, публикувано в Instagram в неделя, изпълнителката на "Toxic" носи само розови бикини и черни ботуши до коляното, докато се излежава върху бяла завивка, прикривайки гърдите си с ръце.

В един момент Бритни рита с крак във въздуха, докато на заден план звучи песента "I Put a Spell on You" на Ани Ленъкс.

41-годишната Спиърс е написала поста си само с емотикони "🥽🥽🥽".

По-късно изпълнителката на "Gimme More" сподели второ видео от нощното си излизане с група мъже, един от които облизва крака ѝ, докато тя е със зелена мини рокля и бели ботуши до коляното.

Изглежда, че тя препраща към нощното си бягство до Dave's Hot Chicken в Окснард, Калифорния, където беше заснета от папараци в петък.

"Когато отидеш да се срещнеш с така наречения "приятел" и шофираш един час за пиле!!! ... Знаех, че папараците са били предупредени, защото колата, в която бях, никога не е била използвана преди ... така че как съм била следена ???", написа тя в заглавието.

Тя добави: "Така че какво прави кучка като мен!!???! Обличам си зелената рокля и се появявам при приятелите си!!! Поканих любимите си момчета и играхме цяла нощ!!!"

Britney Spears goes TOPLESS as she rolls around in bed https://t.co/2jWAIfnWoF