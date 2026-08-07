Брад Пит и Анджелина Джоли в нова ожесточена съдебна битка за милиони

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Брад Пит настоява съдът да го разкрие финансовите досиета на Анджелина Джоли около продажбата на шато „Миравал“. Актрисата го обвинява в нов опит за упражняване на контрол и натиск

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Б рад Пит продължава да настоява за пълна прозрачност относно финансовото състояние и имуществото на бившата си съпруга Анджелина Джоли. Причината е нестихващият съдебен конфликт между двамата за френското им винарско имение Château Miraval, съобщава People.

Адвокатите на 62-годишния Пит твърдят, че 51-годишната Джоли многократно е изопачавала фактите около продажбата на нейния дял от винарната през 2021 г. В нови съдебни документи те изискват пълните ѝ финансови досиета за периода от раздялата им до самия момент на продажбата.

Защитата на актьора настоява съдът да задължи Джоли да предостави информация за хонорарите си от филмови роли, спонсорски договорености и други професионални ангажименти. Целта е да се провери дали тя наистина е имала финансова необходимост да продаде своя дял, за да постигне „независимост“, както самата тя твърди.

През въпросния период (2017–2021 г.) Джоли участва в редица холивудски блокбъстъри, сред които „Злодеида“, „Вечните“ и „Те wish me dead“.

Обвинения в контрол и психологически натиск

От своя страна, правният екип на Анджелина Джоли определя исканията на Пит като прекрачване на границите:

„Това е брутално превишаване на права от тяхна страна и пореден опит за контрол от страна на Брад Пит“, заяви един от адвокатите ѝ по време на съдебно изслушване.

Според защитата на актрисата, настояването на Пит тя да подпише споразумение за конфиденциалност (NDA) е било с цел да се прикрие негово физическо и емоционално насилие над семейството. Адвокатите ѝ допълват, че в продължение на пет години Джоли е оставила кариерата си на заден план, за да помогне на децата им да се възстановят от травмите.

Войната за „Château Miraval“

Двойката, която има шест деца – Мадокс (25), Пакс (22), Захара (21), Шайло (20) и близнаците Вивиан и Нокс (18) – се раздели през 2016 г. след 12 години заедно. След дълги съдебни битки разводът им бе финално приключен през декември 2024 г., но конфликтът за винарната продължава с пълна сила.

Джоли продаде своя дял в Château Miraval на компанията Tenute del Mondo, част от Stoli Group. През 2022 г. Пит заведе дело срещу нея с аргумента, че двамата са имали предварителна уговорка никой да не продава своя дял без съгласието на другия. Джоли отговори с контрадело, заявявайки, че Пит води „отмъстителна война“ срещу нея.

Къде се крие истината?

Юристите на Пит твърдят, че Анджелина прави опит да измести фокуса на делото към разпадането на брака им през 2016 г. и инцидента в частния им самолет, при който се твърди, че актьорът е проявил агресия. тогава разследването не доведе до повдигане на обвинения.

От екипа на Джоли пък са категорични: „Въпросът не е дали тя е имала нужда от пари, а че се е опитвала да разплете живота и финансите си от своя контролиращ бивш съпруг. Тази разлика е от ключово значение“.

Източник: People    
Брад Пит Анджелина Джоли Chateau Miraval Съдебен спор Развод Винарна Финансов конфликт Обвинения в насилие Холивуд Контрол и натиск
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