Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит

Филмовата звезда говори за раздялата в декларация, подадена във Висшия съд на Лос Анджелис, като отговаря на искането на бившия си партньор

14 октомври 2025, 11:30
Анджелина Джоли сподели нови подробности за развода си с Брад Пит
Източник: Getty Images

А нджелина Джоли подробно разказа колко тежък е бил разводът ѝ с бившия ѝ съпруг Брад Пит в ново съдебно дело, свързано с продължаващата им битка за френския имот "Шато Миравал".

Филмовата звезда говори за раздялата в декларация, подадена в понеделник във Висшия съд на Лос Анджелис, като отговаря на искането на бившия си партньор.

„Събитията, довели до нуждата ми да се разделя с бившия ми съпруг, бяха емоционално трудни за мен и за децата ни“, твърди Джоли, която в миналото е обвинявала Пит в малтретиране, според съдебните документи, получени от Page Six.

„След като подадох молба за развод, му оставих контрола (и пълното право на пребиваване) върху семейните ни домове в Лос Анджелис и в Миравал, без никакво обезщетение. Надявах се това да помогне да се успокоят отношенията ни след труден и травматичен период.“

Джоли допълва, че тя и децата ѝ — 24-годишният Мадокс, 21-годишният Пакс, 20-годишната Захара, 19-годишната Шайло и 17-годишните близнаци Нокс и Вивиан — „никога повече не са стъпвали“ в Миравал, заради „връзката му с болезнените събития, довели до развода“.

„След раздялата веднага започнах да търся нов дом за мен и децата. Първоначално наех жилище, докато намеря по-стабилно решение“, добавя тя.

61-годишният Пит съди Джоли за дела ѝ в луксозния имот, твърдейки, че тя го е продала на винарското подразделение на Stoli Group без неговото съгласие. Джоли от своя страна настоява, че не е имала нужда от разрешението му.

Звездата от „Maleficent“ обяснява в декларацията си, че спестяванията ѝ са били „вложени в Miraval“ и че никога не е искала от Пит „издръжка или друга финансова подкрепа“, поради което се е нуждаела от средствата, получени от продажбата на замъка.

„Бях много загрижена за здравето на децата ни и затова близо две години отказвах работа, за да мога да се съсредоточа върху грижите за тях и тяхното възстановяване“, споделя Джоли.

Тя твърди, че е била във финансово затруднение до такава степен, че не е могла да си позволи да купи собствен дом в Лос Анджелис и се е наложило Пит да ѝ отпусне заем „с лихва“.

Джоли посочва, че още в началото на 2017 г. е водила разговори с бившия си съпруг за продажбата на своя дял от Miraval, но разговорите „винаги са били трудни“ за нея заради „дълбоката ѝ емоционална връзка“ с имота и начина, по който е приключила връзката им.

„Miraval беше една от първите големи инвестиции, които направихме заедно, и бе централна част от семейния ни живот. Там се оженихме, прекарах част от бременността си и доведох близнаците ни у дома от болницата. Да се откъсна внезапно от този дом и спомените ни беше изключително трудно, особено за децата, чийто живот бе напълно разстроен“, казва актрисата.

Джоли също така е поискала от съда 33 000 долара от Пит, за да покрие съдебните разходи, които е направила в отговор на искането на актьора за предоставяне на нейните съобщения.

„Джоли, чрез адвокат, многократно е молила Пит да оттегли [молбата]“, твърдят нейните юристи. „Тя го предупреждаваше, че ако съдът отхвърли искането му, ще поиска Пит да заплати нейните адвокатски хонорари.“

„Пит все още отказва да го оттегли. Затова Джоли моли съда да го задължи да ѝ възстанови значителните разходи, които е била принудена да направи“, се казва още в документите.

В съдебните материали, подадени през юли, Пит твърди, че е поискал достъп до съобщенията, защото Алексей Олийник от Stoli Group е отказал да се съобрази с призовката за даване на показания. Източник по това време заяви пред Page Six: „Те не спазват стандартната правна процедура.“

През август 2024 г. Page Six съобщи ексклузивно, че основната причина Пит да продължава съдебната битка за дела на Джоли е желанието му да осигури финансовото бъдеще на децата си, с които в момента е отчужден.

„Важно е хората да разберат, че мотивацията на Брад е да гарантира, че децата му ще се възползват максимално от този актив“, сподели източник тогава. „След продажбата това вече не е възможно и значително намали тяхното бъдещо наследство.“

Друг източник коментира пред Page Six в отговор на изявлението на Джоли:

„Това е търговски спор, който няма нищо общо с развода. Жалко е, но не е изненадващо, че се измислят оправдания за това, че не са предоставени имейлите като част от процеса по разкриване на информация.“

