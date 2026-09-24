Трети Тейлър Лаутнър в семейството: Звездата от „Здрач“ и съпругата му станаха родители

А ктьорът Тейлър Лаутнър, станал световноизвестен с ролята на върколака Джейкъб Блек във филмовата поредица „Здрач“, и неговата съпруга Тейлър Лаутнър станаха родители на момиченце.

Новината за бременността на 29-годишната Тей бе съобщена още през март, а феновете в социалните мрежи веднага започнаха да се шегуват, че семейството има само един логичен избор за име на бебето - Тейлър.

Тейлър Лаутнър от „Здрач“ се ожени

34-годишният актьор и съпругата му обявиха раждането на дъщеря си чрез трогателен кадър в Instagram. Малката се е родила на 16 септември и носи името Ленън Тейлър Лаутнър (Lennon Taylor Lautner).

„Седмица, откакто обичаме нашата сладка малка Лени“, написа щастливата двойка под снимката, на която се вижда бебето с розов гащеризон до избродирано мече с нейното име.

Вълна от честитки от актьорския състав на „Здрач“

Публикацията бързо събра стотици хиляди харесвания и хиляди коментари, сред които се откроиха и колегите на Лаутнър от сагата „Здрач“.

Ники Рийд (изиграла Розали Кълън) написа: „О, сърцето ми ще спре! Честито и на двама ви, толкова съм щастлива. Леличка Ник е готова за прегръдки!“.

Джаксън Ратбоун (Джаспър) и Макензи Фой (която изигра дъщерята на Бела и Едуард — Ренесме) също изпратиха своите най-топли пожелания. Официалният профил на филмовата поредица и певицата Кристина Пери, написала емблематичния хит A Thousand Years, също се включиха в празника.

Любовна история като по сценарий

Двойката се запознава благодарение на сестрата на актьора - Макена Лаутнър, която е най-добрата приятелка на Тей. Макена още тогава казала на брат си, че е открила бъдещата му съпруга, и организирала вечер за настолни игри у дома, за да ги срещне.

Тейлър и Тей сключиха брак през ноември 2022 г. на стилна и интимна церемония в Калифорния. Със съвпадението на имената им след сватбата двамата се превърнаха в една от най-симпатичните и коментирани двойки в Холивуд, а с появата на малката Ленън Тейлър, името Тейлър/Лаутнър вече официално присъства при трима членове на семейството.