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Защо срещата на върха между Тръмп и Си трудно ще оправдае пищната церемония около нея

Двудневното посещение на китайския лидер се провежда на фона на продължаващото технологично и икономическо съперничество.

24 септември 2026, 13:32
Защо срещата на върха между Тръмп и Си трудно ще оправдае пищната церемония около нея
Китайският президент Си Цзинпин и американският му колега Доналд Тръмп   
Източник: БТА
  • Доналд Тръмп посрещна Си Дзинпин лично във военновъздушната база „Андрюс“, рядък жест, който подчертава значението на визитата, но според анализите очакванията за голям пробив остават ограничени.
  • Основните теми са търговията, технологическото съперничество, Тайван и войната в Иран; САЩ и Китай вече договориха удължаване на търговското примирие, а дълбоките различия между двете страни остават.
  • Особено внимание е насочено към изкуствения интелект: Вашингтон и Пекин обсъждат ограничен канал за комуникация при инциденти с ИИ, но взаимното недоверие и конкуренцията за технологично лидерство затрудняват по-широко споразумение.

Пищната церемония, с която президентът Доналд Тръмп посреща китайския лидер Си Дзинпин, създава впечатлението, че предстои грандиозен момент от световно значение, пише CNN.

В необичаен ход Тръмп отиде на ветровитата военновъздушна база „Андрюс“, за да посрещне Си в подножието на стълбите на самолета му, когато китайският лидер пристигна в сряда за двудневно посещение. Двамата разговаряха заедно със съпругите си, преди да тръгнат рамо до рамо по червения килим. В хореографията обаче имаше един неочакван момент, самолет, изпълняващ прелитане над мястото, разцепи небето с оглушителен грохот по време на националния химн, което накара Тръмп да трепне и да направи гримаса.

Въпреки това кадрите създават образа на двама велики лидери на най-могъщите държави в света, които се срещат, за да определят посоката на развитие на планетата. Моментът трудно би могъл да бъде по-подходящ, тъй като САЩ и Китай навлизат в нов технологичен фронт на фона на предупреждения от ръководители на индустрията, че изкуственият интелект скоро може да излезе извън контрол.

Но пищната церемония може да бъде измамна. Държавното посещение на Си не е аналог на срещите между президента Роналд Рейгън и съветския лидер Михаил Горбачов, които насочиха Студената война към постепенно и мирно приключване.

На първо място, очаква се настоящата среща да приключи без споразумение за защита на човечеството, което да може да се сравни със съкращаването на ядрените арсенали през 80-те години. Четири десетилетия по-късно подобни мерки биха могли да включват ограничения върху развитието на изкуствения интелект или САЩ и Китай да си осигурят взаимна прозрачност по отношение на технологичните си индустрии, за да изградят доверие и сигурност.

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Все още съществува възможност срещата да поднесе изненада, макар че за това ще трябва да бъде нарушен традиционният дипломатически подход на Китай, който изисква сложна дипломация преди срещите, за да бъдат предварително договорени конкретните резултати. На практика добър резултат би означавал удължаване на обявеното в сряда вечерта двустранно търговско примирие; нови усилия за постигане на стабилност в отношенията между Вашингтон и Пекин; както и ограничени инициативи в областта на изкуствения интелект, трафика на фентанил, търговията и предотвратяването на военни сблъсъци.

Но защо очакванията са толкова ниски, особено когато останалата част от света наблюдава как САЩ и Китай се борят за водеща позиция в надпреварата във въоръжаването с изкуствен интелект?

Въпросът за изкуствения интелект е особено показателен за пропастта между двата съперника. Всеки от тях смята, че може да надделее, а и двете страни разбират зaлoзитe в съперничеството между свръхсилите. „Който спечели в областта на изкуствения интелект, печели“, както се изрази Тръмп. И двете страни се противопоставят на каквито и да било съществени ограничения в сектор, който е от жизненоважно значение за поддържането на икономическия растеж. Много анализатори смятат, че Китай изостава в надпреварата за изкуствения интелект и не би се съгласил с взаимно забавяне на развитието на индустрията. Пекин обикновено възприема всеки опит за ограничаване на технологичния му възход като част от западна стратегия за лишаването му от полагащото му се място в света.

Различията в характерите между импровизиращия Тръмп и методичния Си също не предполагат спонтанно вземане на решения. Политическите системи на САЩ и Китай са толкова различни, че все повече са насочени към противодействие една на друга, че общите допирни точки са малко.

И двете страни искат да избегнат ескалации, но нямат достатъчно лостове за влияние, за да принудят другата страна да направи отстъпки.

Спадащият рейтинг на Тръмп на фона на риска от война с Иран може да отслаби глобалното му влияние. Миналата година той установи, че китайските заплахи за ограничаване на износа на редкоземни минерали за САЩ могат да осуетят търговската му офанзива. А макар Си да няма нужда да се тревожи за гневни избиратели в своята авторитарна държава и безмилостно да защитава вътрешната си власт, той е изправен пред криза в сектора на недвижимите имоти и икономически проблеми у дома.

  • Ограниченията на дипломацията на Тръмп на срещите на върха

За да бъдем справедливи към Тръмп, повечето срещи на върха не оправдават очакванията. А срещите между американски и китайски лидери се провеждат на фона на неизгодни сравнения с историческите срещи от 70-те години между президента Ричард Никсън и китайския лидер Мао Дзедун.

Въпреки това президентът често създава впечатлението, че се интересува повече от спектакъла около срещите на световните лидери, отколкото от съдържанието им, една от причините срещите със Си тази седмица да доведат до малко конкретни резултати. Срещите му с лидера на Северна Корея Ким Чен-ун по време на първия му мандат, както и срещата му миналата година в Аляска с президента Владимир Путин, донесоха малко освен снимки на Тръмп с авторитарни лидери, на които той изглежда се възхищава.

Тръмп от месеци очаква с нетърпение посещението на Си и ще иска най-малкото да повтори символиката на червения килим, която той прие като знак за голямо лично уважение, когато посети Пекин през май.

Тръмп далеч не е първият президент, който вярва, че близките му лични отношения с чуждестранни лидери са решаващи за световните дела. В условията на криза подобни връзки могат да бъдат важни.

Лайл Голдстайн, старши научен сътрудник и директор на азиатската програма в аналитичния център Defense Priorities, заяви, че срещите са „нещо добро“ и че личната дипломация между Си и Тръмп е помогнала за стабилизирането на отношенията и за намаляването на военното напрежение, включително по въпроса за Тайван.

Си Цзинпин на държавно посещение в САЩ, Тръмп го посреща лично

Тръмп обаче е издигнал вярата в собствената си незаменимост до нови висоти. Например по време на предизборни митинги през 2024 г. той често се хвалеше с „чудесните си отношения“ със Си по начин, който изглеждаше далеч от основните притеснения на избирателите. В Пекин той отново изтъкна близостта между двамата.

„За мен е чест да бъда ваш приятел“, каза Тръмп на домакина си. „Има хора, които казват, че това е най-голямата среща на върха в историята“

Решимостта на Тръмп да защитава това, което той възприема като личните си връзки с лидерите, понякога го кара да ги оправдава. През юли например той заяви пред журналисти: „И ние правим неща срещу тях, това не е улица с еднопосочно движение“, когато беше попитан за твърденията за китайска намеса в изборите в САЩ през 2020 г. Този месец президентът също омаловажи твърденията, че Пекин е предоставил на Иран сателитни изображения на американска база в Йордания преди нападение срещу американски военнослужещи. Китай отрече информацията на „Уолстрийт джърнъл“, която се позоваваше на неназовани американски представители.

Китайският лидер рядко отвръща със същата лична топлота към Тръмп, демонстрирайки всички признаци на дългосрочна дипломатическа игра, която ще продължи дълго след като 47-ият президент напусне поста. Бивши представители на властта са заявявали, че Си е по-склонен да води разговори без предварителен сценарий насаме, отколкото неговият мрачен предшественик Ху Дзинтао. Той обаче все още е ограничен от протокола на Китайската комунистическа партия и предпазливите дипломатически традиции. Също така забележимо избягва демонстративните ласкателства, които други лидери използват, за да се опитат да спечелят благоразположението на Тръмп.

Някои републиканци отправиха остри критики към подхода на Тръмп. В необичайно остро изказване във вторник сенатор Роджър Уикър, председател на Комисията по въоръжените сили на Сената, разкритикува срещата.

„Нашият главнокомандващ трябва да има предвид, че неговият гост е брутален, неизбран и репресивен диктатор, който се стреми да доминира над съседите си и чийто огромен военен арсенал е насочен директно срещу Съединените американски щати“, заяви Уикър.

  • Изкуственият интелект повиши значително глобалните очаквания към Тръмп и Си

Срещата на върха между Си и Тръмп придоби допълнително значение заради неотдавнашните предупреждения на разработчици и ръководители в сферата на изкуствения интелект, че техните продукти скоро могат да излязат извън контрол и да застрашат човечеството.

Във вторник обаче Тръмп преименува изкуствения интелект на „суперинтелигентност“ и заяви пред Общото събрание на ООН, че „категорично отхвърля всеки опит за изграждане на глобалистка схема за контрол“ над технологията. Междувременно бързо разрастващото се използване на изкуствения интелект във военни приложения добавя още един слой сложност, тъй като всеки опит на Пекин или Вашингтон да ограничи технологията би могъл да даде на съперничещата свръхсила потенциално предимство на бойното поле.

Противопоставянето на президента на всякакво регулиране, вътрешно или международно, вече е ограничило възможността за голямо споразумение между САЩ и Китай по този въпрос. Докато Китай се противопоставя на външния контрол, страната демонстрира по-голяма готовност да изгради институционални защитни механизми и глобален консенсус за начина, по който трябва да се управлява развитието на изкуствения интелект, макар че не е ясно доколко е готова да премине отвъд декларациите.

Тръмп разстла червения килим за Си: САЩ и Китай удължиха търговското примирие

Изкуственият интелект е изключително широко разпространен в Китай. А затворената политическа система на страната означава, че там почти липсват дебатите и обществената реакция срещу технологията, които избухнаха по време на кампанията за междинните избори в САЩ.

В сряда постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун отправи остри критики по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН с участието на ръководители в сферата на изкуствения интелект към „някои големи държави“, намек към САЩ. Той ги обвини, че създават „тесен блок „ние срещу тях“ и принуждават други държави да използват техните технологии вместо китайските.

Въпреки това и от двете страни има известно признаване на глобалната загриженост относно изкуствения интелект. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви пред CNBC в понеделник, че преди срещата на върха САЩ и Китай обсъждат откриването на канал за комуникация относно инциденти, свързани с изкуствения интелект, който да помогне за определянето на „какви са основните опасности, свързани с изкуствения интелект“

Източник: CNN    
Доналд Тръмп Си Дзинпин САЩ Китай Изкуствен интелект Дипломация Среща на върха Международни отношения Технологична надпревара Геополитика Търговски отношения
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