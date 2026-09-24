Нов воин от Блатото става част от надпреварата в “Игри на волята”

О спорван сблъсък на баланса и търпението очаква племето на Обречените в новия епизод на екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Изгнаниците от Блатото ще излязат едни срещу други в индивидуална битка за влизане във Войната на племената, която ще осигури на един от тях директно място в голямата игра.

На бойното поле ще излязат оригиналните Жълти Тончо, Виктория и Елена, а редом до тях за бъдещето си в надпреварата ще се борят още новодошлите Теодора, Пламена и Ивайло, както и ветераните Марио и Йоанна. Кой ли от тях обаче ще успее да сбъдне мечтата си?

Арената ще приеме и още едно ожесточено съревнование за надмощие между тримата капитани на Канарите, Вулканите и Ураганите. Новите лидери на отборите Юлия, Велизар и Стиван ще се впуснат в напрегната битка на ловкостта, в която един от тях ще се поздрави както с победата, така и с ценна награда.

Ще успее ли Ивайло да се върне обратно в надпреварата или друг от изгнаниците ще заслужи място в нея? Гледайте в следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.