ЕС премахва митата за 80% от арменските стоки в подкрепа на Ереван

С ъветът на ЕС съобщи, че временно облекчава вноса на стоки от Армения, за да подкрепи икономиката на страната след наложените наскоро от Русия търговски ограничения. Решението ще либерализира около 80 на сто от арменския износ за Европа чрез пълно премахване на митата за широк кръг от изделия, включително селскостопанска продукция.

Облекченият търговски режим ще бъде в сила за период от две години. От Брюксел уточняват, че мярката е обвързана с определени условия и включва предпазни механизми за европейския пазар, които да се задействат, в случай че засиленият внос окаже неблагоприятно въздействие върху европейските производители.

The EU stands with Armenia 🇪🇺🇦🇲@EUCouncil adopted temporary trade-liberalisation measures for Armenian products, to support the country's economy hit by Russia's trade restrictions.



Read more 👇https://t.co/ChPIZMu8nQ — EU Council Press (@EUCouncilPress) September 24, 2026

До геополитическото пренасочване се стигна, след като по-рано тази година Москва, която е традиционно основен търговски партньор на Ереван, наложи рестрикции и временно забрани вноса на редица арменски стоки. В същото време Армения все по-активно обмисля да започне официални преговори за присъединяване към Европейския съюз - въпрос, за който руската страна настоява да бъде подложен на национален референдум.

Подкрепата от Брюксел бе подготвена още по време на посещението в Ереван през юли на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тогава тя заяви, че ЕС ще окаже допълнителна финансова подкрепа на Армения в размер на 18 млн. евро и ще предприеме конкретни стъпки за облекчаване на правилата за внос на арменска продукция на европейския пазар.