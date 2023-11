Феноменът "Ел Ниньо": Голямо петно топла вода в Тихия океан предизвиква странни явления

С транно петно топла вода, което се появи в западната част на Тихия океан, изглежда кара тазгодишния "силен" "Ел Ниньо" да се държи неочаквано, съобщава The Washington Post.

“Петното се намира в западния централен Пасифик, близо до Международната линия за смяна на датата - граница север-юг, която разделя две последователни календарни дати”, каза пред изданието Пол Раунди, професор по атмосферни науки в университета в Олбъни.

"Ел Ниньо" обикновено предизвиква затопляне в източния тропически Тихи океан, което от своя страна оформя атмосферните условия и метеорологичните модели в Северна Америка и по света. Въпреки че тазгодишното феномен не е изненада - експертите предупредиха, че реакцията на атмосферата "не прилича на други скорошни силни събития, породени от "Ел Ниньо". Това написа в X метеорологът от консултантската компания за прогнозиране на времето Atmospheric G2, Тод Крауфорд.

По време на типичните проявления на "Ел Ниньо" топлите води в източния тропически Тихи океан затоплят въздуха отгоре и го карат да се издига. Но това не се случва сега, посочват експерти пред Washington Post, защото вместо това въздухът се издига в западната част на Тихия океан. Част от този въздух може да духа на изток и да потиска възходящото движение, което обикновено се наблюдава там, казват те.

As we've discussed extensively in our recent client reports and Webinars, while ocean temperatures are suggestive of a strong El Nino event, the atmospheric response in the central/eastern tropical Pacific looks nothing like other recent strong El Nino events.