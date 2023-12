Учен: Всяко десетилетие от 90-те години на миналия век е по-топло от предишното

П редходното десетилетие беше най-горещото в историята, като полярните и планински ледове се топяха по-бързо, отколкото през 20-ти век, според метеорологичната агенция на ООН.

Между 2011 г. и 2020 г. средната глобална температура е била с 1,1°C над прединдустриалните нива, според нов анализ на Световната метеорологична организация (СМО).

Учените предупредиха, че постоянното глобално затопляне с 1,5°C над прединдустриалните нива рискува да отприщи тежки последици от изменението на климата върху хората, дивата природа и екосистемите.

ООН: Краят на изкопаемите горива е единственият начин

Ледниците изтъняват с "безпрецедентния" един метър на година, според анализа на СМО. Континенталната ледена покривка на Антарктида също е загубила почти 75% повече лед между 2011-2020 г., отколкото между 2001-2010 г., каза групата на ООН, цитирана от Sky News.

„Губим надпреварата да спасим топящите се ледници и ледени покривки“, казва професор Петери Талас, генерален секретар на СМО.

Новото предупреждение за климата идва, след като СМО - която се състои от 193 държави и територии - прогнозира, че 2023 г. ще бъде най-горещата в историята.

Службата за изменение на климата Copernicus на Европейския съюз също представя сходни прогнози.

Според СМО глобалното затопляне за тази година се очаква да достигне 1,4°C над прединдустриалните нива.

Страните, подписали Парижкото споразумение от 2015 г., се ангажираха да ограничат повишаването на глобалната средна температура до доста под 2°C над прединдустриалните нива до края на века, съобщава Sky News.

Световни лидери и експерти са част от конференция на ООН за изменението на климата през 2023 г., която се провежда в Дубай. На събитието се обсъжда как да се овладее глобалното затопляне, в рамките на целите, заложени в Парижкото споразумение.

„Темпът на покачване на морското равнище се е удвоил“, посочват експерти.

Според анализа на СМО най-горещите години от десетилетието са били 2016 и 2020 г., докато шестте най-горещи години, взети заедно, са били между 2015 и 2020 г.

