В неделната нощ се раздадоха наградите на Академията за най-добрите филмови ленти от изминалата година. Тазгодишната церемония бе белязана от редица скандали около първоначално спрягания за водещ Кевин Харт и цялата неяснота около организацията на събитието.

И измежду всичките слухове, кавги и разпри, в света на световното кино се зароди нова любов, изгряла по един много красив начин.

Рами Малек е роден в Лос Анджелис в семейство на египетски емигранти. Луси Бойнтън се ражда 13 години по-късно в Ню Йорк, а после живее в Лондон със семейството си.

Двамата се срещат на снимачната площадка на „Бохемска рапсодия” – филм, който разказва за живота на рок звездата Фреди Меркюри и говори както за артиста, така и за човека Фреди.

Дали някой би могъл да изиграе ролята на легендарния вокалист на Queen по-добре от Рами? Спечелването на „Оскар” за най-добър актьор безспорно отговаря на този въпрос.

Луси пък се въплъщава в образа на най-голямата любов на Фреди – Мери Остин, която остава до него до края въпреки раздялата и въпреки че и двамата поемат по собствения си път.

Преди известно време се разбра, че тази екранна любов се е превърнала в нещо реално, а в последните седмици Луси и Рами започнаха да се появяват като двойка на светски събития.

Речта на Малек, последвала удостояването с престижната награда, бе прочувствена и искрена. Той благодари на всички, които са го подкрепяли по пътя да стане актьор, на целия екип, помогнал за създаването на „Бохемска рапсодия”, както и на членовете на групата Queen, които са му позволили „да се докосне до техния свят и тяхната музика”.

Точно преди да слезе от сцената Рами се обърна към Луси с думите: „Ти си сърцето на този филм. Неописуемо талантлива си. Ти открадна сърцето ми.”

Тези негови думи развълнуваха много хора и в социалните мрежи изплуваха редица коментари.

