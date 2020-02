Модата на "Оскар"-ите през годините. Как са изглеждали звездите

Б роени дни ни делят от най-престижното събитие в света на шоубизнеса - наградите "Оскар".

Любителите на филми очакват с нетърпение кои филмови ленти ще бъдат наградени, а модните критици - да видят и оценят облеклата на всички известни личности, които ще се разходят по червения килим.

Няма как да скрием и нашето нетърпение, но трябва да почакаме още малко.

Ето защо обаче ние решихме да се върнем с няколко десетилетия назад, за да видим каква е била модата, на какво са залагали някои известни артисти.

В историята на наградите "Оскар" са останали какви ли не тоалети.

На най-престижните филмови награди, звездите винаги подбират с месеци дрехите и дизайнерите, с които ще работят, за да бъдат безупречни.

Рядкост е някой да заложи на нещо, което ще го отличи с дързост или ще го изложи, още повече да бъде наречено "скандално" и "кич".

Всяка звезда иска най-доброто за себе си.

Едни от най-култовите тоалети, пише сп. "Вог" (VOGUE) си остават на Никол Кидман, Одри Хепбърн, Грейс Кели, Шер и др.

Макар днес провокациите да са чести, то през 1986 г. не са били така явни. Това обаче не важи за Шер.

Cher on her 1986 Oscars look: “I had the idea because the academy didn’t like me. They hated the way I dressed and I had young boyfriends and they just thought i wasn’t serious so I came out and said ‘as you can see I got my handbook on how to dress like a serious actress’”. pic.twitter.com/xXV1QydyLn