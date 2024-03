Бляскави материи, морски мотиви и розово доминираха на наградите „Оскар“ (СНИМКИ)

С илно вталени рокли, бляскави материи, морски мотиви и розово ала Барби доминираха на червения килим на „Оскар“-ите в неделя, съобщават АП и Ройтерс.

Номинираната за най-добра актриса в „Анатомия на едно падане“ Сандра Хюлер облече черна рокля на „Скиапарели“ с драматично деколте, каквото демонстрираха и актрисите Ева Лонгория и Рита Морено.

Dresses with strong silhouettes, sparkles on both women and men and a splash of Barbie-inspired pink dominated the #Oscars red carpet https://t.co/6DcdQg9ZHY pic.twitter.com/VngX9ipvIz