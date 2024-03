10-те най-запомнящи се момента от вечерта на "Оскар"-ите

И точно така сезонът на наградите за 2024 г. приключи!

В неделя най-големите звезди на Холивуд се събраха, за да отбележат "Оскар"-ите за 2024 година. Церемонията беше изпълнена с големи моменти от победителите за първи път до завладяващите изпълнения – включително спиращото дъха шоу изпълнение на Райън Гослинг на „I'm Just Ken“ от "Барби".

Прочетете, за да видите още от най-добрите моменти от нощта!

Давайн Джой Рандолф спечели наградата за най-добра актриса в поддържаща роля

Източник: Getty Images

Давайн Джой Рандолф даде началото на неделната церемония с емоционална приветствена реч, след като спечели наградата за най-добра актриса в поддържаща роля. Актрисата от драмата "Останалите" се просълзи, когато се качи на сцената за речта си, която започна с „Бог е толкова добър“. Тя благодари на „всички хора, които се изпречиха на пътя ми и бяха до мен“, както и поздрави майка си, за която признава, че я е подтикнала да действа.

За да завърши, тя каза: „Моля се на Бог да мога да постигна това повече от веднъж. Благодаря ви, че ме видяхте. Желая ви благословена нощ. Благодаря ви.“

Джон Сина показа всичко

Източник: Getty Images

Докато повечето известни лица излязоха на сцената в рокли и смокинги, Джон Сина се съблече за един забавен момент, в който връчи наградата за най-добър дизайн на костюми само с голям плик. Почти голият момент се случи, след като водещият Джими Кимел покани Сина на сцената като част от събитието, за да отдаде почит на инцидента с "Оскар"-ите през 1974 г.

Събиране на "Beetlejuice"

Източник: Getty Images

Тридесет и пет години след дебюта на филма им, Майкъл Кийтън и Катрин О'Хара имаха среща на "Beetlejuice", когато излязоха на сцената, за да връчат наградите за най-добър постановъчен дизайн и най-добър грим и прическа — и двете отидоха при екипа зад "Клети създания".

Емили Блънт и Райън Гослинг се подиграха за „Барбенхаймер“

Източник: Getty Images

В друг момент, предизвикващ смях на церемонията в неделя, Емили Блънт и Райън Гослинг излязоха на сцената, за да отдадат почит на каскадьорските изпълнения – и използваха възможността да се подиграват един на друг в името на „Барбенхаймер“.

„Е, малко мразовито здравей“, каза звездата от "Опенхаймер" на Кен от "Барби". „Изобщо – просто съм щастлив, че най-накрая можем да оставим това съперничество с "Барбенхаймер" зад гърба си“, отговори Гослинг.

„Вярно е, вие се справяте много добре, поздравления, но мисля, че разбрах защо го нарекоха "Барбенхаймер", а не "Опенбарби“, пошегува се Гослинг.

Райън Гослинг изпълнява "I'm Just Ken"

Източник: Getty Images

Райън Гослинг изправи публиката на крака, когато се качи на сцената - в бляскав яркорозов костюм - за да изпее номинираната за "Оскар" песен "I'm Just Ken". Той започна песента, седнал в публиката, където Били Айлиш и Марго Роби бяха видени да се смеят, докато той започваше изпълнението си.

По-късно той се отправи към сцената, където се присъедини към актьорите Скот Еванс, Симу Лиу, Кингсли Бен-Адир и Нкути Гатва, както и музикантите Марк Ронсън, Слаш и Волфганг Ван Хален. Въпреки че в крайна сметка наградата за песен спечели друг химн на "Барби" - "What Was I Made For?" — представянето му със сигурност беше запомнящо се.

Меси заема своето място

Източник: Getty Images

Сред най-големите звезди на Холивуд имаше един много специален гост – Меси! Кучето от „Анатомия на едно падане“ беше много добро момче в публиката в неделя вечер. Водещият Кимел похвали кучето по време на встъпителния си монолог, като каза: „Меси, който, въпреки че е куче, може да бъде обявен за звездата на годината в „Анатомия на едно падане“.

Събиране на „близнаци“ с Арнолд Шварценегер и Дани Де Вито

Източник: Getty Images

В друго събиране, подготвяно повече от 30 години, Арнолд Шварценегер и Дани Де Вито излязоха на сцената в неделя вечер като водещи и по този начин поздравиха общата си история.

„Вижте това, толкова е красиво“, каза Де Вито. „Вижте всички. Вижте това, много хубаво. Е, Арнолд и аз представяме заедно по много очевидна причина.“

„И двамата се опитахме да убием Батман“, намеси се Шварценегер, споменавайки ролята си на г-н Фрийз в „Батман и Робин“ от 1997 г. и на Де Вито като Пингвин в „Батман се завръща“ от 1992 г. Дуото Шварценегер и Де Вито е популярно заедно от "Близнаци" от 1988 г.

Шон Ленън честити на майка си Йоко Оно Деня на майката

Източник: Getty Images

Докато приемаше наградата за най-добър късометражен анимационен филм за "War Is Over!", Шон Оно Ленън отдели минута, за да почете майка си Йоко Оно, като помоли пълната със звезди публика да му помогне да честити Деня на майката.

„Благодаря ви, просто искам бързо да кажа, че майка ми навърши 91 години този февруари“, започна Ленън. „И днес е Денят на майката в Обединеното кралство, така че може ли всеки да каже "Честит Ден на майката, Йоко!“, на което публиката се подчини и каза в един глас: „Честит ден на майката, Йоко!“

Кейт Маккинън се пошегува с Джеф Голдблум

Източник: Getty Images

В друг комедиен момент от вечерта, звездите на "Барби" Кейт Маккинън и Америка Ферера застанаха зад микрофона заедно, за да връчат наградата за най-добър късометражен документален филм и преди да го направят, започнаха да изброяват известни документални филми от миналото. След това Маккинън се пошегува, че филмите за "Джурасик парк" са истински истории, за което тя бързо беше коригирана.

„Но Джеф Голдблум е истински, нали?“, попита Маккинън.

"Не", каза Ферера.

„Тогава на кого изпращах моите красиви голи снимки?“, попита Маккинън, когато тълпата започна да се смее. След това камерата показа режисьора Стивън Спилбърг, който посочи себе си, докато тълпата се смееше още по-силно.

Скот Джордж изпълнява „Wahzhazhe (A Song for My People)"

Източник: Getty Images

За да отпразнуват номинираната им за "Оскар" песен от "Убийците на цветната луна", Скот Джордж изпълни динамично „Wahzhazhe (A Song for My People)“ с The Osage Singers в момент, който включваше барабани и танци и завърши с овации на крака публиката.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase