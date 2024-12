Джъстин Балдони нарече обвиненията на Блейк Лайвли „измислени“

Д жъстин Балдони планира да „разкрие“ това, което адвокатът му нарича „измилен“ разказ, създаден от съдебната жалба на Блейк Лайвли срещу актьора.

Предстоящият съдебен иск на Балдони ще сподели „истината“, след като Лайвли го обвини в сексуален тормоз по време на заснемането на филма "Никога повече", адаптиран от Колийн Хувър.

„Това не е отговор или насрещен иск - това е целенасочено преследване на истината“, заяви адвокатът на Балдони, Брайън Фрийдман, пред списание People.

„Този иск ще разкрие и разобличи фалшивия и разрушителен разказ, умишлено създаден от доверена медийна публикация, която е разчитала на недобросъвестни източници и е пренебрегнала задълбочен процес на проверка на фактите, за да потвърди валидността на тези текстове“, заяви адвокатът на Балдони.

„Налице е непреодолима колекция от автентични доказателства, включително хронологии и комуникации, които не са били подправени или слепени без контекст, за разлика от променената история на, която излезе в събота, 21 декември 2024 г.“, продължава изявлението.

Лайвли подробно описва твърденията за сексуален тормоз, репресии, умишлено причиняване на емоционален стрес, небрежност и др. в жалба, подадена на 20 декември в Калифорнийския отдел за граждански права.

Съобщава се, че на 4 януари 2024 г. актрисата е свикала среща на „всички“ относно предполагаемото поведение на Балдони и филмовия продуцент Джейми Хийт, на която е присъствал съпругът ѝ Райън Рейнолдс.

„Г-жа Лайвли беше принудена да адресира притесненията си относно неправомерното поведение на г-н Балдони и г-н Хийт директно с тях и започна да го прави месеци преди началото на снимките“, се казва в жалбата, получена от Fox News Digital. „Притесненията, които тя изрази, бяха не само за нея, но и за останалите жени от актьорския състав и екипа, някои от които също бяха проговорили.“

Някои от предполагаемите обсъждани поведения включват показването на голи видеоклипове или снимки на жени на Лайвли, забрана за споменаване на предишната „порнографска зависимост“ на Балдони или Хийт, забрана за обсъждане на личен опит в секса, забрана за описание на собствените гениталии, забрана за добавяне на сексуални сцени извън тези, които са били в първоначалния сценарий, забрана за обсъждане на теглото на Блейк или на споменаване на починалия ѝ баща и др.

По това време всички страни се съгласяват, че очертаното поведение ще бъде преустановено. Въпреки споразумението Лайвли твърди в жалбата, че Балдони е осъществил и участвал в кампания за „социална манипулация“, за да „унищожи“ кариерата и репутацията ѝ.

„Надявам се, че моите съдебни действия ще помогнат да се дръпне завесата на тези зловещи тактики за отмъщение с цел да се навреди на хората, които говорят за неправомерно поведение, и ще помогнат да се защитят други, които може да станат мишена“, казва Лайвли в изявление за The New York Times.

