Бионсе разчупи стереотипите в кънтри музиката с Texas Hold 'Em

П евицата Бионсе рискува и спечели поредна победа в успешната си музикална кариера, като избра нетипична за нея песен с кънтри звучене да бъде пилотна за новия албум. Планирано е продукцията да излезе в края на този месец.

Необичайно решение за изпълнителката, която в последните години успя да покори върховете на чартовете с поп, хип-хоп и ар енд би парчета. Сега Бионсе залага на кънтри музиката, с което успя да изненада и провокира дори най-големите си почитатели. Актуалното парче Texas Hold 'Em оглави музикални класации, предизвика дебати, а също започна да разчупва стереотипите в кънтри музиката.

Beyoncé is riding to a third week at No. 1 with "Texas Hold 'Em". https://t.co/BdboGPK4Zj