Новата песен на Бионсе спечели първо място в класация на Billboard

Н овата песен на Бионсе "Texas Hold 'Em" дебютира на първо място в класацията Hot Country Songs на Billboard, съобщи изданието.

Другата нова кънтри песен на Бионсе "16 Carriages" се нарежда на 9-о място в класацията.

Beyoncé becomes first Black woman to top Billboard’s Country songs chart with Texas Hold ‘Em https://t.co/zetm2fnqwB

Отбелязвайки първия си сингъл №1 в кънтри класацията, Бионсе става единствената друга соло изпълнителка без съпровождащи артисти, която постига това, редом с Тейлър Суифт, чиито песни "Love Story (Taylor's Version)" и "All Too Well (Taylor's Version)" достигат №1 през 2021 г., според Billboard.

Тя е и първата жена, оглавила едновременно класациите Hot Country и Hot R&B/Hip-Hop Songs от началото на създаването им през 1958 г. Морган Уолън, Джъстин Бийбър, Били Рей Сайръс и Рей Чарлз са единствените други изпълнители, които са достигали до №1 и в двете класации.

Както "16 Carriages", така и "Texas Hold 'Em" бяха пуснати на 11 февруари, след като Бионсе подразни пускането на новата музика в изненадваща реклама на Super Bowl за Verizon, придружена с впечатляващи визуализиращи видеоклипове в YouTube.

Рекламният спот, озаглавен "Can't B Broken", включваше актьора от "Veep" Тони Хейл, който предизвика Бионсе да разбие 5G възможностите на компанията за клетъчни услуги, и тя прие предизвикателството по славен начин.

Beyoncé has made history by becoming the first black woman to top the Billboard Hot Country Songs Chart with her new song 'Texas Hold 'Em' 🤠⁠