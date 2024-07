„Радвахме се на живота“: Никол Кидман коментира бившия си съпруг Том Круз

Н икол Кидман е вперила поглед в спомените си.

Актрисата от "Широко затворени очи", която участва заедно с бившия си съпруг Том Круз във филма от 1999 г., режисиран от Стенли Кубрик, наскоро разсъждава за снимачния процес - и дали според нея Кубрик е черпил вдъхновение от връзката ѝ с Круз.

Nicole Kidman Makes Rare Comments About Ex-Husband Tom Cruise https://t.co/Sb9U5XmipO

Кидман, която беше омъжена за Круз в продължение на 10 години до раздялата им през 2001 г., каза пред Los Angeles Times. "Имаше идеи, които го интересуваха. Той задаваше много въпроси. Но той имаше силно чувство за историята, която разказваше. Спомням си, че каза: "Триъгълниците са трудни. Трябва да стъпваш внимателно, когато става дума за триъгълник".

57-годишната актриса обясни още, че тя и бившият ѝ са имали свои собствени отношения с режисьора.

"Има нещо, което се дължи и на това, че си жена в това уравнение", продължи тя. "А Стенли харесваше жените. Той имаше различни отношения с Том. Работеха по-тясно заедно върху неговия герой".

Въпреки че Кидман рядко споделя информация за миналите си отношения със звездата от "Мисията невъзможна", тя вече е засягала въпроса дали "разказът" на филма - който се фокусира върху темите за властта и изневярата - е точно изображение на техния романс в реалния живот.

Nicole Kidman Talks About Sacrifices With Tom Cruise In ‘Eyes Wide Shut’#NicoleKidmanhttps://t.co/9ULYIVb1xr