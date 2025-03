Том Круз: От брака с Никол Кидман до слуховете връзка с Ана де Армас

Н а Том Круз не са му чужди връзките на високо ниво, откакто стана известен в средата на 80-те години на миналия век.

Актьорът от „Топ Гън“ е бил женен за Мими Роджърс от 1987 до 1990 г., Никол Кидман от 1990 до 2001 г. и Кейти Холмс от 2006 до 2012 г.

Круз е влизал в заглавията на вестниците и заради връзки с други знаменитости - сред тях са Ана де Армас, Шер и Пенелопе Крус.

Tom Cruise's three ex-wives, Mimi Rogers, Nicole Kidman, and Katie Holmes, were all 33 years old when their marriages ended pic.twitter.com/Xx20IKxlum — UberFacts (@UberFacts) April 9, 2023

Мелиса Гилбърт

Круз и Мелиса Гилбърт имат кратка връзка в началото на 80-те години, когато тя е тийнейджърка и участва в сериала „Малката къща в прерията“.

Гилбърт потвърди, че са се срещали, „когато той за първи път се премести в Лос Анджелис“, по време на епизод на „Watch What Happens Live“ през 2014 г.

„Не съм правила секс с него. Целувахме се, но честно казано, нямаше секс. Той беше добър целувач, но знаете ли, той беше като борещ се, гладуващ актьор, а аз работех. Всъщност аз му купих първия комплект чинии“, уточни тя по онова време.

Хедър Локлиър

Актьорът от „Рисков бизнес“ и актрисата от „Мелроуз Плейс“ първоначално си допадат, когато се срещат на прослушване за филм през 80-те години на миналия век.

Круз и Локлиър отиват на среща в клуб, където танцуват, но по-късно Локлиър признава, че „не му е допаднал“ по време на панел на 90s Con през септември 2024 г.

Локлиър уточнява, че той е бил „наистина сладък“ и „много мил“ с нея, но тя не е била развълнувана, когато той е направил известното си движение с разцепване от „Рисков бизнес“.

„Просто стоиш там и не знаеш какво да правиш. Да танцуваш ли около него? И аз бях като: „Аз просто ще седна, а ти можеш“, каза тя по време на епизод на „Chelsea Lately“ през 2013 г.

Ребека де Морне

Макар че танцовите движения на Круз не подействаха на Локлиър, те подействаха на неговата екранна и неекранна любов Ребека де Морне, с която той се среща от 1982 до 1985 г.

„Мислех, че е много досаден, когато започнахме. Беше изключително досаден, но ми допадна, защото след този филм останахме заедно две години и половина“, казва тя пред Celebrity Page през 2018 г.

По-късно Дьо Морне разсъждава за връзката в интервю за Independent от 2024 г., в което си спомня, че е била „толкова влюбена“ в Круз, когато е била премиерата на филма през 1983 г.

Пати Сиалфа

Преди Пати Сиалфа да се омъжи за Брус Спрингстийн през 1991 г., тя има кратък романс с Том Круз през 1985 г.

Двамата са заснети да свързват ръце, докато напускат някогашната гореща точка - ресторант „Канастел“ в Ню Йорк през октомври 1985 г.

„Пати беше едва ли не монахиня, преди да срещне Брус. Тя не излиза със счетоводители“, казва един от нейните приятели пред People през 1988 г.

Шер

През 1985 г. Круз има друга известна връзка с Шер. Изпълнителката на „Believe“ и „Мисия: Невъзможна“ се запознават на звездната сватба на Мадона и Шон Пен през август 1985 г., но връзката им се разкрива едва на събитие в Белия дом два месеца по-късно.

„Той беше толкова прекрасен и аз бях толкова луда по него, а той беше толкова различен. Беше срамежливо момче“, казва тя пред Опра Уинфри през 2008 г.

По-късно Шер признава по време на епизод на „Watch What Happens Live“ през 2013 г., че той е един от „петте й най-добри“ любовници за всички времена.

Мими Роджърс

Круз се жени за Мими Роджърс през 1987 г., след като се запознават година по-рано на парти.

Роджърс, която е израснала в Сциентоложката църква, изиграва важна роля за решението на Круз да се присъедини към организацията.

„Никога преди не съм бил влюбен. Откакто съм с нея, това много ме отвори. Мисля, че ми помогна да бъда по-добър актьор. Живеем много заедно. Споделяме всичко... Тя е най-добрият ми приятел“, казва той пред Rolling Stone само месец преди раздялата им през януари 1990 г.

В крайна сметка обаче Круз подава молба за развод през февруари 1990 г. Не е ясно какво точно се е объркало в отношенията им, но актрисата от „Грабване“ намекна, че нарастващата му слава е изиграла роля в раздялата.

„Ти преставаш да бъдеш личност“, казва тя пред People през 1995 г. „Без значение каква е статията, тя е „съпругата на Том Круз“.

Никол Кидман

Не след дълго актьорът от „Джери Магуайър“ продължава напред, като завързва романс с Кидман на снимачната площадка на филма им „Дни на гръмотевиците“ през 1990 г.

Tom Cruise and Nicole Kidman by Herb Ritts (1999) pic.twitter.com/FS7nksJ16D — cinesthetic. (@TheCinesthetic) May 25, 2024

Звездите от „Широко затворени очи“ се женят на 24 декември 1990 г. и по-късно осиновяват две деца: дъщеря Изабела (родена през 1992 г.) и син Конър (роден през 1995 г.).

„Първата ми реакция при срещата ми с Ник беше чиста похот“, казва Круз пред Playboy през 1992 г., според Newsweek. „Беше напълно физическо.“

Междувременно през 1999 г. Кидман признава пред Rolling Stone, че „не го е познавала добре“, когато са завързали връзката си, но са „работили“ върху връзката си.

Круз и Кидман обявиха раздялата си през 2001 г. и в съвместно изявление се позоваха на „трудностите, присъщи на различните кариери“.

Пенелопе Круз

Круз и Пенелопе Крус започват да се срещат през 2001 г., когато се запознават на снимачната площадка на филма „Ванила Скай“, и дебютират на червения килим на премиерата на „Мандолината на капитан Корели“ през август същата година.

Двамата се срещат в продължение на три години, преди да се разделят през януари 2004 г.

„Връзката им просто се изчерпа и те решиха да не бъдат повече приятелка и гадже. През по-голямата част от връзката им двамата снимаха филми в различни части на света“, казва източник пред People през март 2004 г.

Tom Cruise divorced all three of his ex-wives (Mimi Rogers, Nicole Kidman & Katie Holmes) when they turned 33. Each wife was 11 years younger than the previous. pic.twitter.com/BpwAZ7ABdM — Vision4theBlind (@Vision4theBlind) July 17, 2023

Назанин Бониади

От ноември 2004 г. до януари 2005 г. Круз се среща за кратко с Назанин Бониади, която преди това също е била сциентоложка.

След като пътищата на актьора от „Няколко добри мъже“ и актрисата от „General Hospital“ се разделят, в статия на Vanity Fair се твърди, че Сциентоложката църква е избрала Бониади да се среща с Круз.

Както организацията, така и адвокатите на Круз отричат църквата да е играла роля във връзката.

София Вергара

Актьорът от филма „Rain Man“ и София Вергара са видени за първи път да прекарват време заедно през февруари 2005 г.

Авторът Андрю Мортън, който през 2008 г. написа биография за Круз, твърди, че Круз е преследвал актрисата от „Модерно семейство“, след като Сциентоложката църква е поискала списък с жените, които е преследвал.

Мортън твърди, че аферата им е приключила, когато тя е научила, че той ще иска тя да стане сциентоложка.

„Скоро стана ясно, че я канят за най-голямата роля в живота ѝ - госпожа Том Круз. Том Круз: Круз: „Неоторизирана биография“. „Стана ясно, че ако приеме ролята, ще трябва да се откаже от католическата си вяра и да премине към сциентологията“, пише той в

Кейти Холмс

Възходът и падението на TomKat.

Круз се жени за трети път за Кейти Холмс през 2006 г. Вихреният романс на актьора от „Фирмата“ и актрисата от „Dawson's Creek“ започна през април 2005 г,

През октомври същата година те обявиха бременността на Холмс.

Круз нашумя, когато през май 2005 г. по време на участие в „Шоуто на Опра Уинфри“ развълнувано подскачаше на дивана, докато изповядваше любовта си към Холмс.

Двамата посрещат дъщеря си Сури Круз на 18 април 2006 г., а през ноември 2006 г. връзват възел в Италия.

Холмс подава молба за развод с Круз през 2012 г. и впоследствие получава пълно попечителство над Сури.

Не е ясно какво точно е довело до раздялата им, но по-късно Круз твърди, че Холмс е прекратила брака отчасти, за да „предпази Сури от сциентологията“.

Том и Сури се отчуждиха след развода му с Холмс, а Page Six по-рано съобщи, че те не са възстановили отношенията си.

Лора Препон

Page Six вече съобщи, че Круз тайно се среща с тогавашната социоложка Лора Препон, след като двамата са били забелязани да изглеждат уютно на вечеря през 2014 г.

По-късно обаче тя отрича романтиката в интервю за She Knows през април 2014 г., като казва на изданието: „Просто е толкова смешно, че когато хората не знаят, те просто си измислят неща, като например, очевидно се срещам с Том Круз в момента. И очевидно той не иска да участвам в шоуто, защото изобразявам лесбийка и съм сциентоложка. Това е лъжа; откъде изобщо вземат тези неща? Това е невероятно за мен“.

Шакира

Круз предизвиква слухове за романс с Шакира, след като са снимани заедно на състезанието за Голямата награда на Формула 1 в Маями през май 2023 г.

По-късно източник заяви пред Page Six, че той е „изключително заинтересован да я преследва“.

„Има химия“, каза ни тогава вътрешният източник, като същевременно добави, че изпълнителката на „Hips Don't Lie“ имала нужда от „мека възглавница, върху която да падне“ след неприятната си раздяла с дългогодишния си приятел Жерар Пике.

Към юни 2024 г. Шакира заяви, че „не мисли“ за връзки и се фокусира върху децата си.

Елсина Хайрова

За първи път Круз е свързан с руската светска дама и милионерка Елсина Хайрова, когато двамата са забелязани да се гушкат на парти в Лондон през декември 2023 г.

Към февруари 2024 г. обаче Page Six съобщава, че Круз „охлажда нещата“ между тях, след като се запознава с децата ѝ и става негова официална приятелка.

„Том смяташе, че нещата се развиват твърде бързо, особено в медиите. Tой все още не беше стигнал дотам, така че охлади нещата, но те все още поддържат връзка“, казва тогава източник.

Вътрешният източник добави: „Том иска да действа бавно с която и да е, тъй като чувства, че е изгорял от няколко свои бивши“.

Виктория Канал

Круз изглежда продължи напред и предизвика слухове за романс с испанската певица Виктория Канал, след като се срещнаха на фестивала Гластънбъри в Англия през лятото на 2024 г.

По-късно Канал, чийто ментор е Крис Мартин, е видян да гледа нейно изпълнение на концерт от ВИП зоната и да се разхождат заедно из Гластънбъри.

По-късно Канал се обърна към слуховете и нарече ситуацията „ненормална“.

„Нека просто да спрем това в зародиш - съжалявам, че ще ви изтормозя, но не се срещам с мъжа, макар и прекрасен човек и артист. Никога не съм мислила, че ще ми се наложи да изясня това на глас в живота си“, написа тя през август 2024 г.

Ана де Армас

Tom Cruise & Ana De Armas are NOT romantically involved, @PEOPLE reports.



Dating rumors began after the two were spotted in London working on an upcoming project. pic.twitter.com/GI580kTD5i — Pop Crave (@PopCrave) March 17, 2025

Актьорът от „Последният самурай“ подхранва слуховете за романс с Ана де Армас, когато двамата са заснети да вечерят в Лондон около Деня на влюбените 2025 г.

По-късно Круз и актрисата от „Knives Out“ са забелязани да летят с хеликоптер и да кацат на лондонското летище за хеликоптери на 14 март 2025 г.

Нито Круз, нито де Армас са отговорили на тези спекулации.