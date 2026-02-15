Н е е случайно, че Великобритания и нейните съюзници избраха конференция по сигурността в Мюнхен, за да обвинят Кремъл в убийството на руския опозиционен лидер Алексей Навални с отрова от жаба стрела.

Извънредното съобщение в събота изглеждаше умишлено избрано във времето, за да привлече световни заглавия по почти същия начин, по който го направи действителната смърт на дисидента, пише SkyNews в свой коментар.

Новината, че 47-годишният Навални е починал в затвор в Русия, се разпространи в първия ден на същата Мюнхенска конференция по сигурността на световни лидери преди почти точно две години.

Назоваването на лицето или правителството, предполагаемо отговорни за подобно политическо убийство, ако твърдението за отравяне бъде потвърдено, е форма на информационно оръжие.

Намерението е да се гарантира, че извършителите не могат да се скрият в сенките и могат да се изправят пред сериозни последствия като санкции или дори наказателни присъди.

Мисленето, което може да се окаже крайно оптимистично, е, че по-голямото внимание може да накара враждебна държава да се замисли, преди да санкционира заговори за убийство на политически опоненти или други врагове.

Съмнително е, че усилията на Ивет Купър, британският външен министър, и нейните германски, шведски и датски колеги, които направиха съобщението за отравянето, заедно с вдовицата на Навални, ще възпрат Кремъл от подобни предполагаемо безпощадни действия в бъдеще.

Въпреки това техните думи са най-малкото доказателство за нарастваща решимост сред съюзниците от НАТО да се противопоставят на това, което те смятат за опити на президента Владимир Путин да атакува техните страни и общества в сивата зона – под прага на конвенционалната война. Това включва също актове на саботаж, кибер атаки и дезинформация, разпространявана онлайн.

Говорейки пред група журналисти по случая, Купър ясно изложи обвиненията, които отправя срещу Москва. „Потвърдихме, че в тялото на Алексей Навални е открит смъртоносен токсин и този токсин е идентифициран като токсин, който се среща в еквадорските жаби стрели“, каза тя.

„Само руското правителство имаше средствата, мотива и възможността да използва този токсин срещу Алексей Навални в затвора и затова сме тук днес, за да насочим прожектор към варварския опит на Кремъл да заглуши гласа на Алексей Навални. Да покажем, че руското правителство проявява презрение към своите граждани и готовност да използва този смъртоносен токсин“, добави Ивет Купър

Юлия Навална, вдовицата на Навални, също говори. Тя научи за смъртта на съпруга си, докато беше на конференцията в Мюнхен на 16 февруари 2024 г. „Това беше най-ужасният ден в живота ми“, спомни си тя, видимо разстроена.

„Излязох на сцената и казах, че съпругът ми Алексей Навални е бил отровен. Какво друго можеше да се случи с враг номер едно на Путин в руски затвор? Но, извинете, много ми е трудно да кажа това, какво друго можеше да се случи със съпруга ми в руски затвор? Но сега разбирам и знам, че това не са просто думи. Това е научно доказателство“, каза още Юлия Навална.

Британски учени изиграха ключова роля в идентифицирането на смъртоносния невротоксин, наречен епибатидин, който предполагаемо е бил приложен на Навални.

Отровата се намира в кожата на южноамериканските жаби стрели, въпреки че Sky News разбира, че вероятно версията, използвана при предполагаемото убийство, е била произведена в лаборатория. Ефектите от отровата са опустошителни, причинявайки парализа, спиране на дишането и мъчителна смърт.

Ако, както твърди Великобритания, Кремъл действително е избрал да използва подобно екзотично вещество, за да заглуши критик, това демонстрира необичайно ниво на безпощадност.

Кремъл вече е обвиняван, че се е опитал да убие Алексей Навални през 2020 г. с нервнопаралитично вещество „Новичок“ – същото химическо оръжие, използвано срещу бивш руски шпионин по улиците на Солсбъри две години по-рано.

Позицията на Русия

В контраатака Москва е добре упражнена и изключително умела в информационното пространство. Нейното посолство в Лондон бързо реагира на обвиненията за отрова от жаби стрели. „Целта на този нелеп цирков спектакъл е прозрачна: да се разпали отслабващото антируско настроение в западното общество. Ако няма повод, те старателно измислят такъв“, се казва в изявлението.

„Методът, избран от западните политици – некропропаганда – е наистина шокиращ. Това не е търсене на справедливост, а подигравка с мъртвите. Дори след смъртта на руски гражданин Лондон и европейските столици не могат да му дадат покой, което говори много за подбудителите на тази кампания“, пише още в изявлението.