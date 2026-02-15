Любопитно

15 февруари: Краят на пътя за „Чаровния убиец"

В ранните часове на тази мразовита сряда (15 февруари 1978 г.) един нищо неподозиращ полицай на име Дейвид Лий патрулира в тихите улици на Пенсакола. Той забелязва оранжев „Фолксваген Костенурка“, който се движи странно.

Лий все още не знае, че след броени минути ще сложи край на една от най-големите потери в американската история и ще закопчае белезниците на човека, чието име е станало синоним на чистото зло – Тед Бънди. Арестът на 15 февруари не е просто полицейска рутина; това е финалният акт на едно кърваво бягство, продължило месеци и оставило след себе си следи от трупове и ужас.

Бягство от правосъдието: Пътят към Флорида

Преди да се озове в „Костенурката“ в онази нощ, Бънди вече е извършил невъзможното – избягал е не веднъж, а два пъти от затвора в Колорадо. Вторият път, през декември 1977 г., той пропълзява през дупка в тавана на килията си и успява да стигне чак до Талахаси, Флорида.

Там, под чужда самоличност, той извършва едно от най-зловещите си престъпления – нападението над женското общество „Чи Омега“, където убива две жени и ранява други две. Само седмица преди ареста си в Пенсакола, той отвлича и убива 12-годишната Кимбърли Лийч. По това време Бънди е в списъка на ФБР с Десетте най-издирвани престъпници, но никой във Флорида не подозира, че убиецът е сред тях.

Когато полицай Лий спира оранжевия автомобил, той установява, че колата е крадена. Бънди, винаги манипулативен и самоуверен, се опитва да излъже служителя на реда. Ситуацията бързо ескалира. Бънди поваля полицая на земята и започва да бяга. Следва кратко преследване, в което Лий трябва да прояви физическа сила и хладнокръвие, за да овладее беглеца.

Дори в момента на ареста си, Бънди отказва да разкрие кой е. Той се представя с фалшиви имена и запазва мълчание в продължение на два дни. Едва когато снимката му започва да обикаля новинарските емисии, властите в Пенсакола осъзнават, че са заловили „хищника“, за когото целият щат говори със страх.

Зад маската на нормалността

Това, което прави случая на Тед Бънди толкова интригуващ за журналисти и криминолози и до днес, е неговият профил. Той не прилича на „чудовище“. Бънди е образован, с юридически амбиции, политически активен и на пръв поглед очарователен.

Този арест разкрива пред света как един социопат може да използва интелекта си, за да манипулира околните и да избягва закона в продължение на години.

Арестът от 15 февруари 1978 г. поставя началото на серия от съдебни процеси, които за първи път в историята на САЩ се превръщат в национален телевизионен спектакъл. Бънди дори се опитва сам да води защитата си, превръщайки съдебната зала в сцена. Но доказателствата – включително зловещите следи от ухапвания върху жертвите му – са неоспорими.

Тед Бънди е осъден на смърт и екзекутиран през 1989 г., но легендата за неговия последен арест в Пенсакола остава като пример за това, че дори най-хитрите хищници накрая правят фатална грешка.

  • Смъртта на разума: Денят, в кото Атина осъди Сократ

На 15 февруари 399 г. пр. н. е. в сърцето на античната демокрация се разиграва трагедия, която ще тегне над западната философия повече от две хилядолетия. Великият мислител Сократ, човекът, който научи света да задава въпроси, е изправен пред съда на своите съграждани.

Това не е просто съдебен процес; това е сблъсък между статуквото и критичното мислене, между страха на една разклатена държава и интелектуалната свобода.

Срещу 70-годишния философ са повдигнати две основни обвинения: нечестие (отхвърляне на боговете, признати от града) и развращаване на младежта чрез неговите учения. Зад официалните думи обаче се крие политическо напрежение. Атина току-що е излязла от Пелопонеската война и управлението на Тридесетте тирани. В атмосфера на параноя, Сократ, със своите неудобни въпроси и ирония, се превръща в идеалната изкупителна жертва.

Процесът: Една предизвестена присъда

Сократ е съден от жури, съставено от 501 негови съграждани. Вместо да моли за милост или да се отрече от идеите си, както е било обичайно, той използва своята „Апология“ (защитна реч), за да подложи на изпит самите съдии. Когато го питат какво наказание заслужава, той иронично предлага... да бъде хранен безплатно до края на живота си в Пританея (сградата на градската управа), като почетен гражданин.

Този отказ да се преклони пред тълпата запечатва съдбата му. Гласуването е категорично: смърт чрез изпиване на бучиниш.

Сократ прекарва последните си часове в затвора, заобиколен от верните си ученици, сред които е и Платон. Въпреки че приятелите му организират план за бягство, той отказва. Неговият аргумент е прост, но мощен: човек, който е живял според законите на един град, не може да ги наруши, само защото са се обърнали срещу него.

Изпивайки чашата с отрова, Сократ умира така, както е живял – с философско спокойствие и непоколебима вяра в истината. Неговите последни думи, според Платон, са били към неговия приятел Критон: „Дължим петел на Асклепий; принесете му го в жертва и не забравяйте“. Символиката е ясна: смъртта не е край, а изцеление на душата от земните окови.

Наследството на бучиниша

Екзекуцията на Сократ остава в историята като най-голямото петно върху атинската демокрация. Тя обаче постига точно обратното на това, което обвинителите му са искали: вместо да заглуши идеите му, тя ги превръща в безсмъртни.

Смъртта на Сократ ражда модерната философия и утвърждава фигурата на интелектуалеца, който е готов да умре за правото си да мисли различно.

Още събития на 15 февруари:

  • 360 г. – Осветена е първата църква на мястото на днешната „Света София“ от император Констанций II и по онова време е известна като Голямата църква в Константинопол.
  • 1933 г. – Покушение срещу Рузвелт: Куршум на атентатор, предназначен за новоизбрания президент на САЩ Франклин Д. Рузвелт, ранява кмета на Чикаго Антон Дж. Цермак, който умира три седмици по-късно.
  • 1941 г. –Гръцко-американската певица Мария Калас прави своя професионален оперен дебют в ролята на Беатриче в операта „Бокачо“ в театър „Олимпия“ в Атина, Гърция.
  • 1989 г. – При управлението на президента Михаил Горбачов Съветският съюз изтегля последните си войски от Афганистан, след като окупира страната от 1979 г. насам.

Родени:

  • 1564 г. – роден е италианският астроном Галилео Галилей
  • 1898 г. – роден е българският композитор Дико Илиев
Тед Бънди Сократ 15 февруари сериен убиец древногръцка философия арест съдебен процес Пенсакола Атина правосъдие
