Спират шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

Причината е подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, която е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока

15 февруари 2026, 09:09
АЕЦ „Козлодуй”   
Източник: БТА

Ш ести блок на АЕЦ „Козлодуй” предстои да бъде спрян за подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, която е разположена в конвенционалната, неядрена част на блока.

Това съобщиха днес от дружеството на официалния си сайт. Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда, допълват от АЕЦ. 

Елементите (мембрана и разкъсваща се ос) на устройството, което предстои да бъде монтирано, са изработени от новодоставени материали, аналогични на оригиналните.

След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график, добавят от атомната електроцентрала.

На 24 декември, м.г. шести блок беше въведен в паралел след спиране заради повреда на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината. 

Източник: БТА/Лиляна Рашкова, кореспондент във Враца    
АЕЦ Козлодуй шести блок ремонт турбина мембранно устройство сепаратор паропрегревател енергийна система безопасност подмяна спиране на блок
