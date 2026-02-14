Марк Рюте: Руснаците търпят "безумни загуби" в Украйна

Р усия търпи "безумни загуби" в Украйна, които се изчисляват на около 65 000 войници за последните два месеца, заяви на Мюнхенска конференция по сигурността днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Ройтерс.

Отделно от това на кръгла маса за медиите Рюте отбеляза, че НАТО е достатъчно силен съюз, за да не се опита Русия да го атакува в момента.

NATO Secretary General Mark Rutte said on Saturday that Russia is enduring “crazy losses” in Ukraine, estimating that around 65,000 Russian soldiers have been killed over the past two months.



"Ще спечелим всяка битка с Русия, ако ни нападнат сега, и трябва да си гарантираме, че същото ще важи и след две, четири, шест години", допълни той.

Генералният секретар на НАТО заяви също, че никой в Европа не се стреми да замени американския ядрен чадър. Той каза това, след като Германия обяви, че обсъжда с Франция въпроса за ядреното си възпиране.

"Мисля, че всички дискусии в Европа, които целят колективното укрепване на ядреното възпиране, са нещо добро, но никой в Европа не се застъпва това да се направи, за да замени ядрения чадър на САЩ", каза Рюте пред журналисти в кулоарите на конференцията в Мюнхен, цитиран от Франс прес.