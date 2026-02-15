Илияна Йотова ще обяви дата на изборите в четвъртък

С ерия от срещи проведе президентът Илияна Йотова в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността – с Еманюел Макрон, Антонио Коща и Илхам Алиев.

В Мюнхен Йотова заяви, че датата за изборите ще стане ясна в четвъртък (19 февруари), когато тя ще издаде укази.

Президентът разговаря и с върховния представител за Газа Николай Младенов, след което заяви, че няма яснота кой ще представлява страната ни на срещата на Съвета за мир на Тръмп на 19 февруари във Вашингтон, тъй като на същата дата най-вероятно ще издаде указа за назначаване на служебен кабинет, информира БНТ.

Президентът Илияна Йотова беше гост на изказването на френския президент Макрон, посветено на необходимостта Европа да върне позицията си на световен лидер. Пред медиите тя коментира, че Брюксел трябва да има самостоятелна отбранителна система.

„Не става въпрос за структура, която да се противопоставя на НАТО, а европейският стълб в Алианса да бъде по-силен, много по-добре структуриран и Европа да има своето производство“, категорична беше тя.

Президентът обсъди с върховния представител за Газа Николай Младенов и предстоящата на 19 февруари среща на Съвета за мир във Вашингтон. И въпреки че вчера премиерът в оставка Росен Желязков заяви, че България ще участва в нея, Йотова коментира, че не знае как ще бъде представена страната.

„Знаете, че на 19 февруари аз ще издам трите указа – за регионите, за датата на изборите и за служебен кабинет. Тоест нито Народното събрание, нито президентството, а не знам и каква ще е ситуацията в МС, който е в оставка, така че не зная наистина на какво ниво ще бъде представена България на това учредително събрание“, обясни президентът.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп създаде нова глобална структура, наречена Съвет за мир на 22 януари 2026 г. Първоначално идеята беше представена като орган, който да наблюдава възстановяването на ивицата Газа след примирието между израелци и палестинци, договорено с активното участие на Америка.

Бързо обаче стана ясно, че амбициите на Тръмп са по-големи – той иска да превърне този съвет в алтернатива на ООН, която да решава световни конфликти по „бизнес модел“, избягвайки бюрокрацията на международните институции.

Покани бяха разпратени до над 60 държави, включително България, а на 22 януари българският премиер в оставка Росен Желязков подписа българското участие в Съвета за мир на церемония, която се състоя на Световния икономически форум в Давос. Единствените членки на ЕС в списъка са България и Унгария.

След включването на страната ни, премиерът в оставка Росен Желязков подчертава факата, че България е сред „учредителите“. Според него присъствието на Николай Младенов като върховен представител за Газа в Съвета е признание за българската дипломация. Той изрично успокоява обществото, че финансов ангажимент (таксата от 1 млрд.) няма и участието ни е доброволно.