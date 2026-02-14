Първите бойни машини "Страйкър" вече са в България

З апочнаха доставките на новите бойни и спомагателни машини „Страйкър“ за нуждите на Сухопътните войски, съобщиха от Министерството на отбраната (МО). Те се извършват в изпълнение на международни договори на Министерството на отбраната по основните проекти за модернизация на Българската армия.

Кабинетът одобри купуване на машини "Страйкър" от САЩ

Първите пет бойни бронирани машини „Страйкър“ пристигнаха на пристанище Бургас днес, 14 февруари, в рамките на доставка от САЩ и Канада. В съответствие с предвиденото в договора индустриално сътрудничество, те ще бъдат доставени в завод „ТЕРЕМ - Ивайло“ ЕООД във Велико Търново за финално асемблиране и последващо предаване на 61-ва механизирана бригада в град Карлово, допълниха от МО.

В рамките на същата доставка в България пристигнаха и логистични машини, както и имущество по договора за F-16. Бяха доставени и допълнителни осем бойни бронирани машини (ББМ) „Страйкър“, които са предоставени безвъзмездно по програма със САЩ и ще бъдат използвани за обучение в 61-ва механизирана бригада в Карлово.

Превъоръжаването с машините „Страйкър“ е приоритет номер едно. Това каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов по време на изслушване по актуални въпроси в парламентарната комисия по отбрана в началото на годината. През миналата година правителството реши и инвестирахме 17 млн. лв. в завода „Терем Ивайло“, каза тогава министърът.

Министерството на отбраната публикува в началото на този месец отчет за една година управление.