Първите бойни машини "Страйкър" вече са в България

Първите пет бойни бронирани машини „Страйкър“ пристигнаха на пристанище Бургас днес

14 февруари 2026, 18:05
Първите бойни машини "Страйкър" вече са в България
Източник: БТА

З апочнаха доставките на новите бойни и спомагателни машини „Страйкър“ за нуждите на Сухопътните войски, съобщиха от Министерството на отбраната (МО). Те се извършват в изпълнение на международни договори на Министерството на отбраната по основните проекти за модернизация на Българската армия.

Първите пет бойни бронирани машини „Страйкър“ пристигнаха на пристанище Бургас днес, 14 февруари, в рамките на доставка от САЩ и Канада. В съответствие с предвиденото в договора индустриално сътрудничество, те ще бъдат доставени в завод „ТЕРЕМ - Ивайло“ ЕООД във Велико Търново за финално асемблиране и последващо предаване на 61-ва механизирана бригада в град Карлово, допълниха от МО.

В рамките на същата доставка в България пристигнаха и логистични машини, както и имущество по договора за F-16. Бяха доставени и допълнителни осем бойни бронирани машини (ББМ) „Страйкър“, които са предоставени безвъзмездно по програма със САЩ и ще бъдат използвани за обучение в 61-ва механизирана бригада в Карлово.

Превъоръжаването с машините „Страйкър“ е приоритет номер едно. Това каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов по време на изслушване по актуални въпроси в парламентарната комисия по отбрана в началото на годината. През миналата година правителството реши и инвестирахме 17 млн. лв. в завода „Терем Ивайло“, каза тогава министърът.

Министерството на отбраната публикува в началото на този месец отчет за една година управление. 

Източник: Таня Тодорова/БТА    
