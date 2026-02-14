Венецуела освободи 17 политически затворници

В енецуела освободи 17 политически затворници, съобщи комитетът по правата на човека на опозиционното движение "Ела, Венецуела" в публикация в "Екс", информира Ройтерс.

CLIPPVE, неправителствена организация, съобщи отделно за освобождаването на политическите затворници, сред които 10 мъже и седем жени от затвора Зона 7 в Каракас.

Caracas (AFP) - Relatives of political prisoners in Venezuela launched a hunger strike Saturday outside a prison in Caracas, as talks drag on over the adoption of a promised amnesty law.The historic a https://t.co/yLrcJJmGKg pic.twitter.com/42YPUXmk8C — zeta panama (@zetacompa) February 14, 2026

Роднини пред затвора се присъединиха към гладна стачка, инициирана от затворниците, след като само 17 от над 50 задържани бяха освободени, съобщиха правозащитни групи.

От CLIPPVE заявиха, че протестът е искане към правителството да изпълни обещанието, дадено миналата седмица от Хорхе Родригес, председател на Националното събрание на Венецуела, да освободи всички задържани в затвора.

Венецуела постепенно освобождава задържаните след залавянето на президента Николас Мадуро от САЩ , въпреки че процесът предизвика критики от правозащитни организации и семейства, които твърдят, че темпото е бавно и липсва прозрачност.

Освобождаванията идват, след като в четвъртък венецуелските законодатели отложиха дебат по законопроект за амнистия, който има за цел да предостави незабавно помилване на лица, лишени от свобода за участие в политически протести.

Правозащитната организация "Форо Пенал" каза, че е потвърдила повече от 430 освобождавания на политически затворници от 8 януари досега, но в това мисло не влизат тези, които са преместени под домашен арест.

Днес организацията оцени, че над 644 политически затворници остават в затвора, като това число включва 47 души, чието местонахождение е неизвестно, и 57 души, които наскоро са били обявени за затворници.

Правителството отрича да държи политически затворници и твърди, че тези, които са в затвора, са извършили престъпления.