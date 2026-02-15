Свят

Виктор Орбан: ЕС, а не Русия, е истинската заплаха за Унгария

В речта си в събота Орбан сравни ЕС с репресивния съветски режим, който доминираше Унгария повече от 40 години през миналия век, и отхвърли убеждението на много европейски лидери, че руският президент Владимир Путин представлява заплаха за сигурността на континента

15 февруари 2026, 08:52
Виктор Орбан: ЕС, а не Русия, е истинската заплаха за Унгария
Източник: БТА/AP
Истинската заплаха, пред която е изправена Унгария, не е Русия, а Европейският съюз, заяви министър-председателят Виктор Орбан в реч пред свои поддръжници в събота, докато неговата националистическа партия засилва антиевропейската си кампания преди националните избори.
 
С оставащи само осем седмици до вота на 12 април, Орбан и неговата партия Фидес са изправени пред най-сериозното си предизвикателство, откакто десният популистки лидер си върна властта през 2010 г.
 
Повечето независими социологически проучвания показват, че Фидес изостава от дясноцентристката партия Тиса и нейния лидер Петер Маджар, въпреки че Орбан води кампания, основана на недоказаното предположение, че ЕС би изпратил унгарците на смърт в съседна Украйна, ако неговата партия загуби, пише Си Ен Ен (CNN).
 
В речта си в събота Орбан сравни ЕС с репресивния съветски режим, който доминираше Унгария повече от 40 години през миналия век, и отхвърли убеждението на много европейски лидери, че руският президент Владимир Путин представлява заплаха за сигурността на континента.
 
„Трябва да свикнем с мисълта, че онези, които обичат свободата, не трябва да се страхуват от Изтока, а от Брюксел“, каза той, имайки предвид фактическата столица на ЕС в Белгия.
 
„Плашенето с Путин е примитивно и несериозно. Брюксел обаче е осезаема реалност и източник на непосредствена опасност. Това е горчивата истина и ние няма да я търпим“, каза той.
 
Орбан е твърд противник на военната и финансовата помощ за Киев, откакто Русия започна пълномащабното си нашествие преди почти четири години, и поддържа тесни отношения с Москва, като същевременно възприема конфронтационна позиция спрямо партньорите на Унгария в ЕС и НАТО, които той представя като подстрекатели на война. През декември той заяви, че е „неясно кой кого е нападнал“, когато десетки хиляди руски сили преминаха през границите на Украйна през февруари 2022 г.
 
Правителството на Унгария отдавна е в конфликт с ЕС, който замрази милиарди евро финансиране за Будапеща поради опасения, че Орбан е демонтирал демократичните институции, подкопал е независимостта на съдебната система и е ръководил широко разпространена официална корупция. В отговор Орбан все по-често действа като спирачка в процеса на вземане на решения в ЕС, като редовно заплашва да наложи вето на ключови политики като предоставянето на финансова подкрепа за Украйна.
 
С наближаването на изборите той все по-често представя партията Тиса като марионетка, създадена от ЕС, за да свали неговото правителство и да служи на чужди интереси – твърдения, които Тиса категорично отрича. Маджар, лидерът на партията, обеща да възстанови обтегнатите отношения на Унгария със западните ѝ съюзници, да съживи застоялата икономика и да върне страната към по-демократичен курс.
 
Похвалите на Орбан към Тръмп
 
В събота Орбан обвини мултинационални корпорации като банки и енергийни компании, че печелят от войната в Украйна и заговорничат с неговата политическа опозиция, за да го победят на изборите.
 
„Кристално ясно е, че в Унгария петролният бизнес, банковият свят и брюкселският елит се готвят да съставят правителство. Те имат нужда от някого в Унгария, който никога няма да каже „не“ на исканията на Брюксел“, каза той. 
 
Ако неговата партия спечели пето поредно мнозинство на изборите, Орбан обеща да продължи целта си да освободи Унгария от структури, които според него нарушават суверенитета на страната.
 
Той отдаде заслуга на президента на САЩ Доналд Тръмп, който го подкрепи преди изборите, че е създал среда, в която „фалшиви неправителствени организации и купени и платени журналисти, съдии и политици“ могат да бъдат изгонени. „Новият президент на Съединените щати се разбунтува срещу глобалната бизнес, медийна и политическа мрежа на либералите, като по този начин подобри нашите шансове. И ние можем да извървим дълъг път и да изгоним чуждото влияние от Унгария, заедно с неговите агенти, които ограничават нашия суверенитет“, каза той. 
 
„Репресивната машина на Брюксел все още действа в Унгария. Ще я изчистим след април“, обеща Виктор Орбан.
 

Източник: CNN    
Виктор Орбан Унгария Европейски съюз Парламентарни избори Антиевропейска кампания Партия Фидес Партия Тиса Русия Суверенитет Доналд Тръмп
