България

"Забранен, но не забравен": Шествие в памет на ген. Христо Луков в София

14 февруари 2026, 18:48
Локомотив се запали край Русе, няма пострадали

Локомотив се запали край Русе, няма пострадали
Съдът остави в ареста мъжа, намушкал децата и майка си в кв.

Съдът остави в ареста мъжа, намушкал децата и майка си в кв."Подуяне"
Ботьо Ботев за Ивайло Калушев „Ламата“: Манипулативен, интелигентен и опасен

Ботьо Ботев за Ивайло Калушев „Ламата“: Манипулативен, интелигентен и опасен
Скрити такси и двойни паркинги: Кога потребителите плащат повече?

Скрити такси и двойни паркинги: Кога потребителите плащат повече?
„То е фрапиращо“: Цените на зеленчуците скочиха драстично

„То е фрапиращо“: Цените на зеленчуците скочиха драстично
От 17 градуса до сняг: Какво време ни очаква през следващите дни

От 17 градуса до сняг: Какво време ни очаква през следващите дни
Преди години: Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево с мъжа, подал сигнала за разстрела на 2 февруари

Преди години: Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево с мъжа, подал сигнала за разстрела на 2 февруари
Йотова от Мюнхенската конференция: Европа беше

Йотова от Мюнхенската конференция: Европа беше "във ваканция" и е време да се събудим

Ш ествие в памет на ген. Христо Луков се проведе в София. То започна от ъгъла на бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Кракра“, като продължи до ул. „Тракия“, където на фасадата на къща е поставена паметна плоча.

На място има засилено полицейско присъствие. Движението по част от булеварда беше блокирано за кратко.

Източник: БТА

Участниците в шествието скандираха – „Генерал Христо Луков“, както и „Забранен, но не забравен“. Те запалиха свещи пред къщата, където е живял Луков.

Вчера от Столичната община съобщиха, че при тях е постъпило уведомление от Български национален съюз „Еделвайс“ на 10 юни 2025 г. с искане за провеждане на шествие в памет на ген. Христо Луков на 14 февруари 2026 г. с маршрут от пилоните на НДК по бул. „Витоша“, бул. „П. Евтимий“, ул. „Г.С. Раковски“, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ до ул. „Тракия“ 1.

Шествие в памет на генерал Христо Луков се проведе в София
10 снимки
Луковмарш
Луковмарш
Луковмарш
Луковмарш

От общината отбелязаха, че не е съгласувано провеждане на шествие Луковмарш. Със заповед на кмета на Столичната община и след становище на компетентните институции е издадена заповед за забрана за провеждане на шествието. Заповедта е обжалвана в Административен съд София-град (АССГ). С Решение на АССГ забраната на мероприятието е отменена.

Чрез позиция Министерството на външните работи (МВнР) се обяви категорично против планираното провеждане на т. нар. Луковмарш в София и призовава отговорните институции за предприемане на всички законоустановени действия за неговото предотвратяване. 

Източник: Константин Костов/БТА    
шествие генерал Христо Луков Луковмарш София Столична община МВнР забрана на шествие отменена забрана полицейско присъствие Български национален съюз Еделвайс
Последвайте ни
Съдът остави в ареста мъжа, намушкал децата и майка си в кв.

Съдът остави в ареста мъжа, намушкал децата и майка си в кв."Подуяне"

Изследване: Повечето хора се влюбват средно два пъти през живота си

Изследване: Повечето хора се влюбват средно два пъти през живота си

Марк Рюте: Руснаците търпят

Марк Рюте: Руснаците търпят "безумни загуби" в Украйна

Любов и кралско сияние: Уилям и Кейт очароваха със снимка за Свети Валентин

Любов и кралско сияние: Уилям и Кейт очароваха със снимка за Свети Валентин

Драстична разлика в заплатите и бонусите за работници

Драстична разлика в заплатите и бонусите за работници

pariteni.bg
10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 2 дни
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 2 дни
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 2 дни
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Страйкър

Първите бойни машини "Страйкър" вече са в България

Свят Преди 2 часа

Първите пет бойни бронирани машини „Страйкър“ пристигнаха на пристанище Бургас днес

Зеленски се подигра с Орбан в Мюнхен

Зеленски се подигра с Орбан в Мюнхен

Свят Преди 3 часа

Благодарение на украинците унгарският премиер Виктор Орбан може да мисли за увеличаване на корема си, вместо на армията си, каза Зеленски

Зеленски от Мюнхен: САЩ твърде често искат отстъпки не от Русия, а от Украйна

Зеленски от Мюнхен: САЩ твърде често искат отстъпки не от Русия, а от Украйна

Свят Преди 4 часа

Зеленски изрази надежда, че мирните преговори с посредничеството на САЩ следващата седмица в Женева ще бъдат сериозни и съдържателни

Йотова и Пленкович обсъдиха разделението в ЕС и бъдещето на Украйна.

Йотова и Пленкович обсъдиха разделението в ЕС и бъдещето на Украйна.

България Преди 4 часа

Сред акцентите в разговора беше предстоящата среща на върха на инициативата „Три морета“, чийто домакин тази година е Хърватия

Европа се готви да навлезе в „Ерата на кралиците“

Европа се готви да навлезе в „Ерата на кралиците“

Любопитно Преди 5 часа

Четири монархии се готвят да имат кралица на трона следващия път – Белгия, Нидерландия, Испания и Швеция. Но кои са тези бъдещи кралици? И какво ще отстояват те като лидери от поколението Z?

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен

ЕС да премине „на по-висока предавка“ в отбраната, призова Урсула фон дер Лайен

Свят Преди 5 часа

„Взаимната отбрана не е задача по избор за Европейския съюз. Това е задължение в собствения ни договор“, заяви Фон дер Лайен

Външният министър на Китай Ван И

Ван И: Европа не трябва да бъде част от менюто, а да седи на масата

Свят Преди 6 часа

Китайският външен министър предупреди, че „някои се опитват да правят разграничение между Тайван и Китай, като по този начин преминават червените линии, които Китай е установил, и които биха го изправили срещу САЩ в един потенциален конфликт“

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър

Киър Стармър: Не сме на кръстопът, пътят напред е прав

Свят Преди 6 часа

Верижна катастрофа на АМ „Тракия“, четирима души са пострадали

Верижна катастрофа на АМ „Тракия“, четирима души са пострадали

България Преди 6 часа

Двама от пострадалите са мъже на 42 и 29 години, а другите са жени на 50 и 62 години

Принцесите Беатрис и Юджини

Нови разкрития: Принцеса Беатрис е дълбоко замесена с Джефри Епстийн

Свят Преди 7 часа

Близостта на Юджини с принц Хари и Меган Маркъл се твърди, че е направила принцесата на Уелс „предпазлива“ след Мегзит, а Кейт „рядко е засичана“ с някоя от двете сестри, съобщават източници от кралските среди

Проучване: Прости упражнения за мозъка намаляват риска от деменция с 25%

Проучване: Прости упражнения за мозъка намаляват риска от деменция с 25%

Любопитно Преди 7 часа

Новото проучване е рандомизирано контролирано проучване – считано за златен стандарт за медицински изследвания

<p>Българин на служба в руската армия е пленен в Украйна</p>

Българин на служба в руската армия е пленен в Украйна

България Преди 8 часа

Във видеоклипа, разпространен от украинските военни, се вижда и мъж във военна униформа, с вързани ръце и шапка, захлупена върху лицето, който говори на руски: „Благодаря на 115-та бригада, че ме взеха в плен. Благодаря на К-2, че ме изведоха. Благодаря, че (ме запазиха) жив. Слава на Украйна!“

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио

Марко Рубио: Свят без граници ни струва скъпо

Свят Преди 8 часа

Съдбоносни пътувания в третата седмица на „Треска за Оскари“

Съдбоносни пътувания в третата седмица на „Треска за Оскари“

Любопитно Преди 9 часа

Не пропускайте селекцията отличени филми всеки ден от 21:00 ч. по KINO NOVA

Ангъс Лапсли

Дипломат настани младата си любовница в резиденция в Брюксел

Свят Преди 9 часа

Посланикът на Великобритания в НАТО Ангъс Лапсли предизвика скандал, след като стана ясно, че живее със стажантка, която е почти наполовина на неговата възраст и я е настанил в официалната си резиденция в Брюксел

Илиа Малинин

Илиа Малинин: Сгромолясването на една олимпийска мечта

Любопитно Преди 10 часа

Всичко от днес

От мрежата

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg

Защо котките са толкова гъвкави

dogsandcats.bg
1

Как се ухажват животните

sinoptik.bg
1

Рисовете - най-романтична двойка във Варненския зоопарк

sinoptik.bg

Папи Ханс разби любовните клишета

Edna.bg

„Baby on board“: Близначката Алекс очаква първото си дете

Edna.bg

Хетафе потопи "жълтата подводница"

Gong.bg

Ратко Достанич: Направихме качествен мач, не се страхуваме от нито един отбор

Gong.bg

Спорове за казуса "Петрохан" и трябва ли да има политическа отговорност

Nova.bg

„Ничия земя”: Преди затвора – част II

Nova.bg