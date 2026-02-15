България

Опасно време в неделя: Подгответе се за бури

Предупреждения от първа и втора степен - жълт и оранжев код са издадени за 19 области в страната

15 февруари 2026, 06:59

"Забранен, но не забравен": Шествие в памет на ген. Христо Луков в София
П редупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код е издаден за по-голямата част от странта заради интензивни валежи от дъжд и бурен вятър, сочи справка в сайта на НИМХ.

Оранжев код е в сила за 5 области – Кюстендил, Благоевград, Кърджали, Смолян и Хасково, като в Кюстендил и Благоевград предупреждението е за интензивни валежи, а в Кърджали, Хасково и Смолян валежите ще са съпроводени и от бурен вятър.

Жълт код е в сила за 14 области в страната – Пазарджик, Пловдив, Ямбол, Стара Загора, Сливен, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич, Варна и Бургас. Само за Пазарджик предупреждението е за обилни валежи, в останалите области, то е и за силен вятър.

От НИМХ съветват:

При жълт код за дъжд: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

При жълт код за вятър: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

При оранжев код за дъжд: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

При оранжев код за вятър: Бъдете готови за повече проблеми, структурни повреди, изкоренени дървета и риск от наранявания от летящи предмети. Възможни са смущения в електроснабдяването.

  • Прогноза за неделя (15 февруари)

През следващото денонощие облачността над страната ще е предимно значителна. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, на места главно в южните и източните райони значителни по количество и с гръмотевици. Вятърът ще бъде от юг-югозапад, умерен; в Източна България и районите разположени близо до северните планински склонове – силен и поривист. По-късно през деня ще отслабне, ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух.

Минималните температури ще са между между 5° и 10°, в София – около 5°. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, по-високи в местата чувствителни на южен вятър, а в София – около 13°. Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца, ще се понижи още, а в края на деня ще започне да се повишава, но ще остане по-ниско от средната стойност.

В планините облачността ще е значителна с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, на места с гръмотевици. В Рило-Родопския масив и Западна Стара планина над около 2000 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен, по високите части и бурен вятър от юг-югозапад, като след обяд ще се ориентира от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще преобладава облачно време с краткотрайни, главно след обяд временно интензивни валежи от дъжд, на места значителни по количество и с гръмотевици. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-17°. Температурата на морската вода ще е 5°-7°, а вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 24 мин. и залязва в 17 ч. и 58 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 34 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 30 мин. и залязва в 15 ч. и 43 мин. Фаза на Луната: два дни преди новолуние.

В понеделник в много райони валежите временно ще отслабнат и ще спрат, но към края на деня отново ще се активизират. С понижението на температурите дъждът ще премине в сняг, освен в крайните южни райони от страната. След временно отслабване и ориентиране от югоизток, след обяд ще се усили вятърът от северозапад. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните – между 3° и 8°, в южните райони до 10°-12°.

Във вторник в по-голямата част от страна, с изключение на източните и южните райони ще вали сняг и ще се образува снежна покривка. Вятърът ще е от север, умерен и временно силен и с него ще продължи да нахлува студен въздух. Температурите ще се понижат значително и ще са почти без денонощен ход – близки до нулата.

Източник: НИМХ    
Преди 2 дни
Преди 2 дни
Преди 3 дни
Преди 2 дни
