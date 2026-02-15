Бърза енергия след безсънна нощ – възможно е

С лед безсънна нощ тялото ви работи на границата на възможностите си, но няколко прости стъпки могат да ви помогнат бързо да възстановите енергията си.
Вижте няколко ефективни начина, които наистина работят – от правилното хранене до кратки дейности, събрани в нашата галерия.
За да не се стига до крайности опитайте се да спазвате редовен график за сън. Поддържането му може да ви помогне да постигнете здравословен и продуктивен нощен сън. Дневните графици, които включват работни смени или смяна на часови зони, могат да попречат на тези графици.
Следните съвети ще ви помогнат да поддържате постоянно време за лягане и събуждане:
- придържайте се към един и същ график за сън през делничните и уикендите, за да избегнете нарушаване на циркадния си ритъм или биологичния си часовник
- използвайте напомняния за лягане, за да си лягате и да се събуждате по едно и също време
- поддържайте постоянен нощен режим на сън, включително дейности, които ви помагат да заспите. Това може да включва вземане на вана, четене на книга или слушане на успокояваща музика, в зависимост от вашите предпочитания.
- избягвайте дейности, които ускоряват сърдечната честота, два часа преди лягане
- избягвайте смартфоните поне един до два часа преди лягане