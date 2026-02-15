България

Месни заговезни е! Огънят и люлките носят здраве

Днес православната църква почита и паметта на свещеномъченик Поликарп Смирненски

15 февруари 2026, 07:24
Месни заговезни е! Огънят и люлките носят здраве
Запалени огньове на Месни заговезни   
Източник: БТА

О тбелязваме църковния празник Неделя Месопустна, наричан още Месни заговезни. Месни заговезни е важен празник с подвижна дата, който се празнува винаги в неделя, осем седмици преди Великден. В съботния ден срещу Месни заговезни се извършва помен в чест на мъртвите – на Голямата задушница преди Великия пост.

В деня на Месни заговезни при богослужението, при четенето на Евангелието и проповедта, Православната църква припомня картината на Страшния съд (Мат. 25:31- 46), трагичните последици от греховността, възмездието за греховете в отвъдния свят и призовава всички към служение на ближния, добродетелност и благотворителност.

Празникът Месни заговезни получава названието си от традиционната вечеря с месни ястия, след която не се яде месо до края на Великия или Великденския пост. Думата „заговезни“ идва от заговявам, започвам да постя. В седмицaта преди празника Сирни заговезни църквата подготвя вярващите за изпитанието на строгия пост и разрешава консумацията на мляко и всичко, произведено от него.

Днес почитаме и паметта на свещеномъченик Поликарп Смирненски. Той се родил в град Смирна, на егейския бряг на Мала Азия. Родителите му били християни и синът им се покръстил още на младини. Поликарп имал щастието да слуша проповедите на свети апостол и евангелист Йоан, който живял до края на първи век в близкия град Ефес.

Запленен от учението на Иисус Христос, младежът станал един от дейните християни в Смирна, усърдно изучавал християнските свещени книги. Епископът на града свети Вукол видял в благочестивия момък голяма преданост към Божия закон, приел го сред служителите на местната църква и му възложил да проповядва Божието слово.

Ръкоположен за свещеник, Поликарп продължавал ревностно да служи на Бога: проповядвал на народа, разказвал за живота и чудесата на Спасителя, изяснявал Неговото учение, призовавал езичниците да познаят истината. Много от тях оставяли идолопоклонството и свързаните с него безнравствени дела и приемали християнската вяра. След смъртта на свети Вукол, Поликарп бил избран за негов приемник и много скоро станал най-уважаван епископ в Мала Азия.

Дори езичниците го почитали заради неговите добродетели и твърдост на духа. Той обърнал мнозина към Христос, а неговите ученици на свой ред го прославили със светостта на живота си, например свети Ириней Лионски, свети Папий Йераполски и други.

На път за Рим свети Игнатий Богоносец посетил светителя в Смирна. Свети Поликарп непрестанно проповядвал Божието слово, грижел се за благото и душевната полза на своето паство. А Господ го прославил и чрез дар на чудотворство. Но в средата на втори век при император Антонин Пий започнало гонение в Мала Азия. Множество християни загинали сред страшни мъчения. Свети Поликарп също бил заловен и по заповед на римския проконсул в Смирна Луций Стаций Квадратус бил изгорен на клада в 155 г.

Народни поверия и традиции

Днешният ден е изпълнен със символика и древни правила, които целят да запазят хармонията в дома и душата. Според народните вярвания, днес е добре да смирим темпото – забранено е захващането с тежка физическа или домакинска работа, както и труд на полето.

Домашният уют и гостуването

На този празник домът се разглежда като свещено и стабилно място. Затова поверието гласи, че не бива да се изнасят мебели или вещи от къщата, нито е подходящо да се местите в нов дом точно днес.

Когато отивате на гости, задължително трябва да носите дар в ръцете си. По традиция младите семейства първо посещават своите кумове, а след това и родителите на булката. В знак на уважение и за берекет се поднасят:

  • Обредна пита;
  • Подаръци;
  • Нещо сладко за „блага“ година.

Ритуали за пречистване и здраве

Един от най-впечатляващите обичаи е паленето на празнични огньове. Прескачането им е древен ритуал за пречистване – вярва се, че пламъците изгарят всичко лошо, натрупано през зимата, и носят просветление на духа.

За младите пък е времето на люлките. Връзването на люлки и люлеенето за здраве не е просто забава, а магическо действие – вярва се, че тези, които се люлеят днес, скоро ще открият своята половинка и ще създадат семейство.

Духовна чистота и щедрост

На Месни заговезни нашите предци са вярвали, че доброто привлича добро. Затова е било прието да се дава милостиня на нуждаещите се, за да се покани благополучието в живота.

Най-важното обаче остава отношението към ближния. Днес е строго забранено

  • влизането в конфликти и спорове;
  • използването на обидни думи;
  • изричането на клевети и лъжи.
Източник: БГНЕС, БТА/проф. Иван Желев    
