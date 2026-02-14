Коя е Ким Джу Е – тийнейджърката, която може да стане следващият лидер на Северна Корея

С евернокорейският лидер Ким Чен Ун изглежда предприема конкретни стъпки, за да подготви дъщеря си за свой официален наследник.

Националната разузнавателна служба (NIS) на Южна Корея съобщи, че според нейните оценки Ким Джу Е, за която се смята, че е на около 13 години, вече участва в обсъждането на политически въпроси. Това подсказва, че тя може да бъде целенасочено представяна като бъдещ лидер, пише Sky News.

Who is Kim Ju Ae? The teenager who could be North Korea's next leader https://t.co/vcNa24HQ3a — Sky News (@SkyNews) February 13, 2026

През последната година тийнейджърката става все по-видима в публичното пространство – присъства на ракетни изпитания заедно с баща си, а през 2025 г. участва и в парада „Денят на победата“ в Китай, което се възприема като нейния международен дебют.

От NIS заявиха, че ще наблюдават дали тя ще присъства на предстоящия конгрес на Работническата партия и по какъв начин ще бъде представена на най-значимия политически форум на формацията, включително дали ще ѝ бъде присъдена официална титла.

Ким Чен Ун подготвя 13-годишната си дъщеря за наследник на властта

„В миналото NIS описваше Джу Е като „в процес на проучване за наследник“, но днес използваният израз беше, че тя „е в етап на вътрешно назначаване на наследник“, каза южнокорейският депутат Лий Сонг-куен пред репортери след брифинг при закрити врата на 12 февруари.

Ако Ким Джу Е поеме властта, това ще означава разширяване на управляващата династия до четвърто поколение.

Коя е Ким Джу Е

Освен възрастта и името ѝ, почти нищо друго за Ким Джу Е не е официално потвърдено, а дори тези подробности остават предмет на спекулации.

Севернокорейските държавни медии никога не са публикували името ѝ, като вместо това я наричат „най-обичаното“ или „уважаваното“ дете на Ким Чен Ун.

Южнокорейски медии по-рано предполагаха, че тя е второто от трите деца на лидера и че първото дете е син, но анализатори поставиха под съмнение достоверността на тези твърдения. Северна Корея, една от най-затворените държави в света, никога не е потвърждавала дали Джу Е има братя или сестри.

Смята се, че тя е детето, което американската баскетболна звезда Денис Родман нарече дъщеря на Ким Чен Ун след посещението си в Пхенян през 2013 г.

🇰🇵🇰🇷🇺🇸 South Korea’s National Intelligence Service tells lawmakers Kim Jong Un has chosen his teenage daughter, who is named Kim Ju Ae according to friend and former NBA star Dennis Rodman, as his heir pic.twitter.com/EHtgBiSVBp — Wave News Network (@wavenewsnet) February 12, 2026

Изненадващо разкритие

Ким Джу Е направи първата си публична поява през ноември 2022 г., когато заедно с баща си наблюдава изпитателно изстрелване на ракета с голям обсег.

Това беше изненада за чуждестранните експерти, тъй като нито Ким Чен Ун, нито неговият баща Ким Чен Ир са били споменавани в държавните медии преди да навършат пълнолетие.

След шестата ѝ публична поява през 2023 г. анализатор заяви пред Sky News, че вече се очертава ясна „тема“. Джийн Х. Лий, която създава първото бюро на Associated Press в Северна Корея, посочи, че събитията, на които присъства Джу Е, обикновено са свързани с „оръжия и ракети“.

Тя отбеляза, че най-впечатляващите кадри са от военния банкет по повод 75-годишнината на армията през февруари 2023 г.

Оттогава внимателно режисираните ѝ публични изяви включват ракетни изпитания, военни паради и спускането на вода на военноморски разрушител през април 2024 г.

Тя придружава баща си и при откриването на ваканционния курорт Уонсан на източното крайбрежие, на концерт, както и по време на среща с руския министър на културата Олга Любимова.

Колко вероятно е да наследи баща си

Според анализатор от частния институт „Седжонг“ в Южна Корея, Ким Чен Ун вероятно вярва, че дъщеря му притежава необходимия капацитет и решителност да го наследи.

„Като придружава баща си на ключови събития, тя сякаш се обучава във власт и изгражда мрежа от контакти още от крехка възраст“, каза Чонг Сонг-Чанг.

Южнокорейската разузнавателна служба обаче има противоречив опит в потвърждаването на вътрешни процеси в Северна Корея. Д-р Едуард Хауъл, преподавател по международни отношения в Оксфордския университет, подчертава, че Ким Чен Ун е едва на 43 години.

По думите му, при евентуална внезапна смърт на лидера в близко бъдеще, властта по-скоро би преминала към сестра му Ким Йо Чен.

Kim Jong Un’s daughter has made a rare public appearance at a New Year’s Eve ceremony in Pyongyang.



On Thursday (1 January), Kim Ju Ae, who is speculated to be her father’s potential successor, attended the event at the May Day stadium, which included fireworks, patriotic songs… pic.twitter.com/8Ix4irE8VI — The Independent (@Independent) January 2, 2026

Има ли значение полът

В миналото NIS и други южнокорейски институции са подчертавали мъжкия характер на властовата структура в Северна Корея. От създаването си през 1948 г. страната е управлявана изключително от мъже членове на семейство Ким.

Според д-р Хауъл решаващ фактор за оцеляването на режима е т.нар. „кръвна линия Баекду“, която гарантира, че всеки лидер е част от фамилията Ким, независимо от пола.

„Каквито и двойки хромозоми да имате, това не играе голяма роля в сравнение с това да сте Ким, член на кръвната линия“, казва той.

Джийн Х. Лий допълва, че публичните изяви на Джу Е представляват „култивиране на семейство Ким като монархия и династия“.

„Сигурна съм, че до известна степен има стратегия, при която се опитват да се представят като нещо подобно на кралското семейство във Великобритания“, заяви тя.

Севернокорейските държавни медии никога не са потвърждавали официално съществуването на план за наследяване, нито са коментирали подобни спекулации.