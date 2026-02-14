Свят

Коя е Ким Джу Е – тийнейджърката, която може да стане следващият лидер на Северна Корея

През последната година Ким Джу Е става все по-видима в публичното пространство – присъства на ракетни изпитания заедно с баща си, а през 2025 г. участва и в парада „Денят на победата“ в Китай, което се възприема като нейния международен дебют

14 февруари 2026, 21:02
Коя е Ким Джу Е – тийнейджърката, която може да стане следващият лидер на Северна Корея
Източник: БГНЕС

С евернокорейският лидер Ким Чен Ун изглежда предприема конкретни стъпки, за да подготви дъщеря си за свой официален наследник.

Националната разузнавателна служба (NIS) на Южна Корея съобщи, че според нейните оценки Ким Джу Е, за която се смята, че е на около 13 години, вече участва в обсъждането на политически въпроси. Това подсказва, че тя може да бъде целенасочено представяна като бъдещ лидер, пише Sky News.

През последната година тийнейджърката става все по-видима в публичното пространство – присъства на ракетни изпитания заедно с баща си, а през 2025 г. участва и в парада „Денят на победата“ в Китай, което се възприема като нейния международен дебют.

От NIS заявиха, че ще наблюдават дали тя ще присъства на предстоящия конгрес на Работническата партия и по какъв начин ще бъде представена на най-значимия политически форум на формацията, включително дали ще ѝ бъде присъдена официална титла.

Ким Чен Ун подготвя 13-годишната си дъщеря за наследник на властта

„В миналото NIS описваше Джу Е като „в процес на проучване за наследник“, но днес използваният израз беше, че тя „е в етап на вътрешно назначаване на наследник“, каза южнокорейският депутат Лий Сонг-куен пред репортери след брифинг при закрити врата на 12 февруари.

Ако Ким Джу Е поеме властта, това ще означава разширяване на управляващата династия до четвърто поколение.

Източник: БГНЕС
  • Коя е Ким Джу Е

Освен възрастта и името ѝ, почти нищо друго за Ким Джу Е не е официално потвърдено, а дори тези подробности остават предмет на спекулации.

Севернокорейските държавни медии никога не са публикували името ѝ, като вместо това я наричат „най-обичаното“ или „уважаваното“ дете на Ким Чен Ун.

Южнокорейски медии по-рано предполагаха, че тя е второто от трите деца на лидера и че първото дете е син, но анализатори поставиха под съмнение достоверността на тези твърдения. Северна Корея, една от най-затворените държави в света, никога не е потвърждавала дали Джу Е има братя или сестри.

Смята се, че тя е детето, което американската баскетболна звезда Денис Родман нарече дъщеря на Ким Чен Ун след посещението си в Пхенян през 2013 г.

  • Изненадващо разкритие

Ким Джу Е направи първата си публична поява през ноември 2022 г., когато заедно с баща си наблюдава изпитателно изстрелване на ракета с голям обсег.

Това беше изненада за чуждестранните експерти, тъй като нито Ким Чен Ун, нито неговият баща Ким Чен Ир са били споменавани в държавните медии преди да навършат пълнолетие.

След шестата ѝ публична поява през 2023 г. анализатор заяви пред Sky News, че вече се очертава ясна „тема“. Джийн Х. Лий, която създава първото бюро на Associated Press в Северна Корея, посочи, че събитията, на които присъства Джу Е, обикновено са свързани с „оръжия и ракети“.

Тя отбеляза, че най-впечатляващите кадри са от военния банкет по повод 75-годишнината на армията през февруари 2023 г.

Оттогава внимателно режисираните ѝ публични изяви включват ракетни изпитания, военни паради и спускането на вода на военноморски разрушител през април 2024 г.

Тя придружава баща си и при откриването на ваканционния курорт Уонсан на източното крайбрежие, на концерт, както и по време на среща с руския министър на културата Олга Любимова.

  • Колко вероятно е да наследи баща си

Според анализатор от частния институт „Седжонг“ в Южна Корея, Ким Чен Ун вероятно вярва, че дъщеря му притежава необходимия капацитет и решителност да го наследи.

„Като придружава баща си на ключови събития, тя сякаш се обучава във власт и изгражда мрежа от контакти още от крехка възраст“, каза Чонг Сонг-Чанг.

Южнокорейската разузнавателна служба обаче има противоречив опит в потвърждаването на вътрешни процеси в Северна Корея. Д-р Едуард Хауъл, преподавател по международни отношения в Оксфордския университет, подчертава, че Ким Чен Ун е едва на 43 години.

По думите му, при евентуална внезапна смърт на лидера в близко бъдеще, властта по-скоро би преминала към сестра му Ким Йо Чен.

  • Има ли значение полът

В миналото NIS и други южнокорейски институции са подчертавали мъжкия характер на властовата структура в Северна Корея. От създаването си през 1948 г. страната е управлявана изключително от мъже членове на семейство Ким.

Според д-р Хауъл решаващ фактор за оцеляването на режима е т.нар. „кръвна линия Баекду“, която гарантира, че всеки лидер е част от фамилията Ким, независимо от пола.

„Каквито и двойки хромозоми да имате, това не играе голяма роля в сравнение с това да сте Ким, член на кръвната линия“, казва той.

Джийн Х. Лий допълва, че публичните изяви на Джу Е представляват „култивиране на семейство Ким като монархия и династия“.

„Сигурна съм, че до известна степен има стратегия, при която се опитват да се представят като нещо подобно на кралското семейство във Великобритания“, заяви тя.

Севернокорейските държавни медии никога не са потвърждавали официално съществуването на план за наследяване, нито са коментирали подобни спекулации.

Ким Чен Ун Ким Джу Е Северна Корея Наследник Династия Ким Политическо наследство Публични изяви Ракетни изпитания Южна Корея Кръвна линия Баекду
Последвайте ни
Съдът остави в ареста мъжа, намушкал децата и майка си в кв.

Съдът остави в ареста мъжа, намушкал децата и майка си в кв."Подуяне"

Коя е Ким Джу Е – тийнейджърката, която може да стане следващият лидер на Северна Корея

Коя е Ким Джу Е – тийнейджърката, която може да стане следващият лидер на Северна Корея

Марк Рюте: Руснаците търпят

Марк Рюте: Руснаците търпят "безумни загуби" в Украйна

Трудна за откриване и фатална: Как действа отровата, с която може да е убит Навални

Трудна за откриване и фатална: Как действа отровата, с която може да е убит Навални

Драстична разлика в заплатите и бонусите за работници

Драстична разлика в заплатите и бонусите за работници

pariteni.bg
Great Wall Motor прави европейски рестарт с хибриди и ДВГ-та

Great Wall Motor прави европейски рестарт с хибриди и ДВГ-та

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 2 дни
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 2 дни
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 2 дни
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

БТА откри Национален пресклуб в Атина

БТА откри Национален пресклуб в Атина

България Преди 2 минути

Националният пресклуб на БТА в Атина е 44-ият в България и в чужбина и ще бъде дом на всички български медии и гръцките с интерес към България

Изследване: Повечето хора се влюбват средно два пъти през живота си

Изследване: Повечето хора се влюбват средно два пъти през живота си

Любопитно Преди 1 час

Данните показват, че страстната любов е преживяване, което повечето хора изпитват поне веднъж

Страйкър

Първите бойни машини "Страйкър" вече са в България

Свят Преди 3 часа

Първите пет бойни бронирани машини „Страйкър“ пристигнаха на пристанище Бургас днес

Любов и кралско сияние: Уилям и Кейт очароваха със снимка за Свети Валентин

Любов и кралско сияние: Уилям и Кейт очароваха със снимка за Свети Валентин

Любопитно Преди 4 часа

Принцът и принцесата на Уелс очароваха с нов спонтанен портрет за Свети Валентин, а Кейт Мидълтън загатна за романтичен жест от принц Уилям, появявайки се с луксозно златно колие със символичен надпис

Зеленски се подигра с Орбан в Мюнхен

Зеленски се подигра с Орбан в Мюнхен

Свят Преди 4 часа

Благодарение на украинците унгарският премиер Виктор Орбан може да мисли за увеличаване на корема си, вместо на армията си, каза Зеленски

Тръмп: Ще посетя Венецуела, но все още не сме решили кога

Тръмп: Ще посетя Венецуела, но все още не сме решили кога

Свят Преди 5 часа

Тръмп посочи също, че ще позволи на повече големи петролни компании да се установят в страната след години ограничения

Мелони предлага отлагане на дълговете на африканските държави, засегнати от климатични сътресения

Мелони предлага отлагане на дълговете на африканските държави, засегнати от климатични сътресения

Свят Преди 5 часа

Тя не даде подробности за това как ще работи предложеният механизъм за замразяване или кои държави биха могли да го използват

Зеленски от Мюнхен: САЩ твърде често искат отстъпки не от Русия, а от Украйна

Зеленски от Мюнхен: САЩ твърде често искат отстъпки не от Русия, а от Украйна

Свят Преди 6 часа

Зеленски изрази надежда, че мирните преговори с посредничеството на САЩ следващата седмица в Женева ще бъдат сериозни и съдържателни

Алексей Навални

Алексей Навални е убит с токсин от еквадорска жаба

Свят Преди 6 часа

Тази отрова, наречена епибатидин, е 200 пъти по-силна от морфина.

Йотова и Пленкович обсъдиха разделението в ЕС и бъдещето на Украйна.

Йотова и Пленкович обсъдиха разделението в ЕС и бъдещето на Украйна.

България Преди 6 часа

Сред акцентите в разговора беше предстоящата среща на върха на инициативата „Три морета“, чийто домакин тази година е Хърватия

Европа се готви да навлезе в „Ерата на кралиците“

Европа се готви да навлезе в „Ерата на кралиците“

Любопитно Преди 6 часа

Четири монархии се готвят да имат кралица на трона следващия път – Белгия, Нидерландия, Испания и Швеция. Но кои са тези бъдещи кралици? И какво ще отстояват те като лидери от поколението Z?

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен

ЕС да премине „на по-висока предавка“ в отбраната, призова Урсула фон дер Лайен

Свят Преди 7 часа

„Взаимната отбрана не е задача по избор за Европейския съюз. Това е задължение в собствения ни договор“, заяви Фон дер Лайен

Външният министър на Китай Ван И

Ван И: Европа не трябва да бъде част от менюто, а да седи на масата

Свят Преди 7 часа

Китайският външен министър предупреди, че „някои се опитват да правят разграничение между Тайван и Китай, като по този начин преминават червените линии, които Китай е установил, и които биха го изправили срещу САЩ в един потенциален конфликт“

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър

Киър Стармър: Не сме на кръстопът, пътят напред е прав

Свят Преди 7 часа

Верижна катастрофа на АМ „Тракия“, четирима души са пострадали

Верижна катастрофа на АМ „Тракия“, четирима души са пострадали

България Преди 8 часа

Двама от пострадалите са мъже на 42 и 29 години, а другите са жени на 50 и 62 години

Принцесите Беатрис и Юджини

Нови разкрития: Принцеса Беатрис е дълбоко замесена с Джефри Епстийн

Свят Преди 8 часа

Близостта на Юджини с принц Хари и Меган Маркъл се твърди, че е направила принцесата на Уелс „предпазлива“ след Мегзит, а Кейт „рядко е засичана“ с някоя от двете сестри, съобщават източници от кралските среди

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките са толкова гъвкави

dogsandcats.bg

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg
1

Как се ухажват животните

sinoptik.bg
1

Рисовете - най-романтична двойка във Варненския зоопарк

sinoptik.bg

Папи Ханс разби любовните клишета

Edna.bg

„Baby on board“: Близначката Алекс очаква първото си дете

Edna.bg

Роналдо вкара при завръщането си за Ал-Насър

Gong.bg

НА ЖИВО: Ливърпул - Брайтън: съставите

Gong.bg

„Темата на NOVA”: „Чия е Гренландия” (ВИДЕО)

Nova.bg

Спорове за казуса "Петрохан" и трябва ли да има политическа отговорност

Nova.bg