Барак Обама с първи думи след расисткото видео на Тръмп

Бившият президент на САЩ косвено се обърна към расистко видео, публикувано в социалните медии на президента Доналд Тръмп, като каза на водещ на подкаст, че „срамът“ и „приличието“, които някога са направлявали държавните служители, вече са изгубени

15 февруари 2026, 08:22
Б ившият президент на САЩ Барак Обама косвено се обърна към расистко видео, публикувано в социалните медии на президента Доналд Тръмп, като каза на водещ на подкаст, че „срамът“ и „приличието“, които някога са направлявали държавните служители, вече са изгубени.

Обидното видео включваше клип, изобразяващ Обама и съпругата му Мишел като маймуни, което предизвика широко разпространена критика от демократи и републиканци. Белият дом първоначално защити видеото, като нарече реакцията „фалшиво възмущение“. По-късно публикацията беше приписана на служител и изтрита.

Обама говори с либералния подкастър Брайън Тайлър Коен, който попита първия чернокож президент на САЩ за тона на политическия дискурс. Коен посочи публикацията на Тръмп сред няколко скорошни противоречия.

Клипът, с фон песента The Lion Sleeps Tonight, беше включен в края на видео, споделено от акаунта на Тръмп в Truth Social, съдържащо неоснователни твърдения за изборни измами на изборите през 2020 г.

Публикацията доведе до възмущение сред политици, включително сред висши членове на Републиканската партия на Тръмп. Сенатор Тим Скот, единственият чернокож републикански сенатор, го определи като „най-расисткото нещо, което съм виждал от Белия дом“.

Клипът напомня за расистки карикатури, сравняващи чернокожи хора с маймуни, и изглежда е взет от публикация в X, споделена от консервативния създател на мемета Xerias през октомври. Тръмп каза на репортери, че „не е видял“ частта от видеото, която показва Обама.

„Не съм направил грешка“, каза той на репортери, когато беше попитан дали планира да се извини.

47-минутният подкаст с участието на Обама беше публикуван в събота. Епизодът започва с въпрос на водещия да коментира американския „дискурс“, за който той казва, че „е деградирал до ниво на жестокост, което не сме виждали преди“.

Коен отбелязва твърденията на Белия дом, че „жертвите“ на Имиграционните служби (ICE) са „вътрешни терористи“, и добавя: „само преди дни Доналд Тръмп публикува снимка на вас, вашето лице, върху тяло на маймуна“.

Обама отговаря, като казва: „Важно е да се признае, че мнозинството от американския народ намира това поведение за дълбоко обезпокоително. Вярно е, че привлича внимание. Вярно е, че е разсейване“.

Но Обама каза, че докато е пътувал из САЩ, е срещал хора, които „все още вярват в почтеността, учтивостта, добротата“. „Има нещо като клоунско шоу, което се случва в социалните медии и по телевизията“, продължи той.

„И това, което е вярно, е, че изглежда няма никакъв срам от това сред хора, които някога са смятали, че трябва да имаш някакво приличие и чувство за уместност и уважение към длъжността, нали? Това е изгубено“, категоричен е Барак Обама.

Той не спомена Тръмп по име в своя отговор.

По време на интервюто Обама говори по редица въпроси. Той похвали протестиращи, които мирно са се организирали срещу имиграционни операции, обсъди преразпределението на избирателните райони и говори за своята президентска библиотека, която трябва да отвори врати в Чикаго догодина.

Източник: BBC    
