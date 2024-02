Флоренция умира: Масовият туризъм опустошава италианския град

З латарят Томазо Пестели е изселен от историческата си работилница във Флоренция, за да направи място за луксозен хотел - поредната жертва на масовия туризъм, който според критиците опустошава италианския град.

Призивите за спешни действия за защита на центъра на града, обект на ЮНЕСКО, се засилиха миналия месец, след като директор на музей заяви, че "бесният" туризъм е превърнал Флоренция в "проститутка".

През миналото лято градът е бил посетен от около 1,5 милиона туристи, което е с 6,6% повече от предходната година, а все повече независими магазини и жилищни апартаменти се превръщат в заведения за бързо хранене и ваканционни комплекси.

"Ние сме отворени от 1908 г. насам. Ако се отървете от нас и от много други като нас, ще отнемете част от духа на града", казва Пестели, чиито баща, дядо и прадядо са били златари преди него.

55-годишният Пестели успява да намери друга малка работилница наблизо, но казва, че много други занаятчии не са имали този късмет.

Средната цена на месечните наеми на жилища е скочила с 42% между 2016 г. и 2023 г., а броят на апартаментите, обявени в Airbnb, е скочил от около 6000 на близо 15 000, сочат официалните данни.

Дори през февруари опашките от туристи се извиват около квартала на Дуомо и се тълпят около Давид на Микеланджело.

С изтласкването на местните жители и изчезването на традиционните магазини "Флоренция се превръща в празна кутия", казва Пестели.

47-годишната Елена Белини, която продава произведения на местни художници, казва, че намаляването на броя на дългосрочно пребиваващите е унищожило кварталите и е довело до повече престъпления, като например опити за кражби с взлом.

"Флоренция умира!" - гласеше надпис на витрината на бижутерски магазин, в който се казваше, че градът е "продаден" на големия бизнес.

Забрана на Airbnb

Столицата на Тоскана не е сама. Във Венеция и други топ дестинации като Чинкуе Тере в Северозападна Италия местните жители също са прогонени от астрономическите наеми, пренаселените места и безкрайните магазини за сувенири.

Докато Венеция изпробва система за продажба на билети, при която дневните посетители ще плащат входна такса в разгара на сезона, левоцентристкият градски съвет на Флоренция започна кампания за отклоняване на туристите от центъра.

"Хората все повече търсят "маршрути, базирани на преживявания", така че трябва да популяризираме... други исторически, художествени, природни и гастрономически интересни места", заяви заместник-кметът Алесия Бетини пред АФП.

Посетителите на околните села, замъци и абатства са се увеличили с 4,5% през януари, а броят на туристите, които се отправят по "Пътя на боговете" през Апенините до Болоня, е нараснал с 22% през миналата година.

Общинският съвет също така се опита да освободи жилища за местните хора и да предотврати по-нататъшното покачване на наемите, като забрани новите частни краткосрочни ваканционни наеми в историческия център.

Мярката, приета през октомври, включва и данъчни облекчения за наемодателите, ако те се върнат към обикновените договори за наем.

Въпреки забраната около дузина занаятчии са изселени от работилници в сграда близо до Понте Векио на фона на плановете за превръщането ѝ в туристическа.

"Флорентинската златарска традиция доста бързо се разпада", казва Пестели.

Няколко улици по-нататък Габриеле Масели, председател на Асоциацията на историческите предприятия във Флоренция, рисува на ръка златна рамка за картина, а зад него по рафтовете са наредени редици от ярко оцветени съдове и прахове.

"Хората идват във Флоренция за качествени неща, направени старателно на ръка", казва 58-годишният Масели.

"Ако обаче едно предприятие е принудено да затвори, това се отразява на цялата производствена верига. Един цял свят се затваря и изчезва завинаги."