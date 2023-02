Новите фенове на Андрю Тейт: Дори мюсюлманите се повлияха от инфлуенсъра

И нфлуенсърът Андрю Тейт, който дори бе задържан в Румъния заради дейността си, завладява съзнанието на всякакви мъже - дори и такива, изповядващи исляма. Бившият годеник на Иман за първи път споменава влиятелния потребител на социалните медии Андрю Тейт във връзката им през октомври. Три месеца по-късно, казва тя, всичко е приключило.

Бившият ѝ партньор, който е в началото на 30-те си години, станал "много контролиращ", казва тя, след като започнал да слуша подкаста на Тейт, популяризиращ патриархалните роли на половете. Той ѝ казал, че иска да има полигамна връзка - нещо, което тя казва, че двамата никога не са обсъждали.

"Беше пълен ад", казва 29-годишната бивша застрахователна брокерка пред CNN. Си Ен Ен се съгласи да не съобщава пълните имена на жените в този материал поради опасения за неприкосновеността на личния им живот.

Мюсюлманската двойка се е запознала в края на 2020 г. и се е влюбила заради общия им интерес към пътуванията, казва Иман. Те са се сгодили миналата година и Иман е напуснала живота си във Великобритания, за да заживее с бившия си годеник в Дубай, където той си е намерил работа. Те определят дата за сватбата през февруари.

Но тя казва, че контролиращото му поведение ескалирало, докато той се превърнал в "напълно различен човек".

"Забелязах, че ставам много, много пасивна и се опитвам да избегна конфронтацията на всяка цена", казва тя. "Той започна да става много словесно агресивен, да ме обижда или да ме омаловажава".

Серена, 25-годишна журналистка и маркетолог от мюсюлманско семейство във Великобритания, казва, че двамата ѝ братя, на 21 и 23 години, започнали да повтарят "изключително женомразките" възгледи на Тейт през септември, след като гледали негови видеоклипове в YouTube.

"Това ме разстрои и доста притесни, тъй като брат ми е най-добрият ми приятел и имах чувството, че го губя и вече не го познавам", казва тя пред CNN за 23-годишния си брат.

"Той се превърна в изключителен женомразец, казвайки на мен и на майка ми, че наше задължение е да готвим и ако майка ми не сготви някой ден, я нарича мързелива", казва Серена чрез онлайн съобщения. "Казвах му, че е манипулиран и по същество повлиян от Андрю Тейт, при което той ми отговаряше, че нямам право на мнение и трябва да спра да говоря".

Преживяването на Иман и Серена отразява нарастващия брой мюсюлмански жени в интернет, които твърдят, че Тейт - британско-американски кикбоксьор, превърнал се във влиятелна личност в социалните медии - индоктринира мюсюлмански мъже и момчета със сексистка реторика, като същевременно популяризира изкривена версия на исляма, за да оправдае самопровъзгласената си мизогиния и манията си за мъжко господство. Той твърди, че е приел религията през октомври.

Сега, когато румънските власти разследват Тейт и брат му Тристан по обвинения в изнасилване и трафик на хора във връзка с организирана престъпна група, все повече мюсюлмани проучват последиците от необузданото влияние на интернет личността върху по-младите членове на тяхната общност. Тейт и брат му обявиха, че са невинни, след като бяха разпитани от румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT).

В ареста след задържането им на 29 декември двойката трябва да се яви отново пред съда по-късно този месец. През януари Андрю Тейт беше заснет да носи Коран, докато влиза в съда в Букурещ, на който беше отхвърлена молбата му за освобождаване, съобщи Ройтерс.

Иман казва, че приемането на исляма от Тейт я кара да бъде "много, много ядосана", и добавя: "Смятам, че в мюсюлманските общности като цяло е много често срещано явление да се използва религията за патриархални, женомразки цели, а всъщност това дори не е се казва при исляма".

"Лишена от права" част от обществото

Миналата година Андрю Тейт се прочу в интернет, като събра 11,6 милиарда гледания в TikTok, докато разказваше за мъжкото господство, женското подчинение и богатството. Вече известен с поредица от скандали, той беше един от най-търсените хора в Google през 2022 г., а името му се появи на първо място за категорията "кой е" в най-голямата търсачка в света.

Коментаторите твърдят, че той оказва влияние върху младите умове в общностите по света. В Обединеното кралство влиянието му върху тийнейджъри от всякакъв произход предизвиква загриженост в училищата и дебати в парламента.

През август инфлуенсърът беше забранен от Facebook и Instagram за нарушаване на политиките им, които забраняват "омразата, основана на пола, всякакви заплахи за сексуално насилие или заплахи за споделяне на интимни изображения без съгласие", заяви говорител на Meta пред Ройтерс. TikTok също забрани Тейт във връзка със забраната си за "сексуално експлоатиращо съдържание", се казва в изявление на компанията до Ройтерс. Илон Мъск възстанови отдавна закрития си акаунт в Twitter през ноември, след като пое компанията.

Но забраната за достъп до основните платформи за социални медии не накара Тейт да замълчи онлайн. Миналата година той продължи да се появява редовно в интернет форуми, организирани от създатели на съдържание, сред които Мохамед Хиджаб и Майрън Гейнс - и двамата принадлежат към течението на мюсюлманските мъже инфлуенсъри, известни като "ах right bros".

Според Джавад Хашми, изследовател на исляма в Харвардския университет, акх десни братя се противопоставят на т.нар. западни ценности в полза на версия на исляма, която е изпълнена с мизогиния.

Те се възползват от аудитория, която се бори със своята идентичност, защото е социално и финансово обезправена в резултат на системната ислямофобия и расизъм, и може да е сексуално разочарована поради липса на успех на пазара на запознанства и бракове, обяснява Хашми. "Чувствате се втора ръка човек и затова поради този комплекс за малоценност, който имате, търсите идеология, която може да ви даде сила и да ви овласти", каза той за тази аудитория.

В това пространство akh right bros се харесват на някои мюсюлмански мъже и момчета, защото "защитават религията си по силен начин", като същевременно прожектират идеята, че жените са в основата на социалните им проблеми, добави той.

Въпреки че Тейт е свързван с антиислямски настроени фигури като британския крайно десен активист Томи Робинсън, той е приет от десните, защото предразсъдъците им съвпадат с тези в т.нар. мъжкосфера - дигитализирано пространство, което насърчава мъжкото превъзходство, антифеминизма и културата на "червеното хапче", казва Хашми.

Концепцията за "червеното хапче" се позовава на сцена от филма "Матрицата" от 1999 г., в която героят на Киану Рийвс - Нео - получава избор: Вземи синьото хапче и остани в безопасния, но фалшив свят, който винаги си познавал, или вземи червеното хапче и влез в "заешката дупка" на жестокия реален свят. В мъжката сфера "поглъщането на червеното хапче" започва с идеята, че феминизмът е токсичен, мъжете са потиснати и че кастрацията съсипва обществото.

"Съществува нещо като общ човешки опит в смисъл, че мизогинията не се ограничава само до една религиозна група", казва Хашми.

"Те го боготворят"

Тейт заяви, че е приел исляма през октомври, малко след като в YouTube се разпространи негова изява, в която той го нарече "последната истинска религия на планетата". След задържането на Тейт в профила му в Twitter се появиха препратки към исляма.

Бившият ММА боец Там Хан приветства приемането на Тейт във вярата във видеоклип в Twitter, който е събрал 3,2 милиона гледания. Други обаче заявиха, че Тейт е приел изкривена версия на исляма, основана на погрешни схващания за вярата - включително идеята, че тя позволява насилие над жени.

По време на участието си в подкаст с Хиджаб, Тейт заяви, че вярва, че съпругът е "отговорен за защитата и осигуряването" на съпругата си по време на брака и следователно тя "му принадлежи". Той също така твърди, че в случаите на сексуално насилие жената трябва да понесе "лична отговорност" за ситуацията, в която "е направила така, че да ѝ се случи нещо лошо", и че "единственото нещо, което удовлетворява" жените, е "да станат майки".

Епизодът е събрал 2,3 милиона гледания, откакто е качен в канала на Хиджаб в YouTube през октомври.

Хашми казва, че съществува симбиотична онлайн връзка между ах right bros и инфлуенсъри като Тейт, тъй като те играят в алгоритъм, който възнаграждава екстремните гледания, позволявайки им да придобият вирулентност и да печелят пари.

През януари румънските власти съобщиха, че в рамките на мащабно разследване са конфискували активи на стойност близо 4 млн. долара, принадлежащи на Тейт, включително моторни превозни средства, луксозни часовници и парични суми в няколко различни валути.

Мег, 30-годишна учителка мюсюлманка, казва, че показното богатство на Тейт привлича някои от младите ученици в ислямското училище, в което работи в Мелбърн, Югоизточна Австралия.

"Виждам защо мюсюлмани, чиито родители са мигрирали в Австралия, за да живеят по-добре, и сега работят нископлатена работа или са безработни, биха се свързали с този богат мъж, който им казва, че мъжете са подложени на нападения и че те имат власт над жените", казва Мег.

"Мисля, че за тях е много привлекателно това, че той е богат и че говори толкова много за богатството си...това наистина допринася за това те да му се възхищават. Те го боготворят. Искат да бъдат като него."

"Нормализиране" на сексуалното насилие

От започването на петиция до използването на хаштаг, легиони от фенове на Тейт призоваха за освобождаването му от ареста след обвиненията в трафик на хора и изнасилване, пред които е изправен в Румъния.

Гейнс, който води подкаст заедно със създателя на съдържание Уолтър Уийкс, защити Тейт и брат му в епизод на 31 декември, два дни след ареста им.

Според Хабиб Аканде, мюсюлмански сексуален педагог от Обединеното кралство, непоколебимата защита на Тейт, предложена от неговите фенове, е показателна за по-широк обществен проблем.

"Редица мъже, които са привлечени от посланията на Тейт, казаха, че пренебрегват някои от думите му за сексуалното насилие над жени. Те просто гледат на това като на нещо комично", каза той пред CNN. "(Те) не осъзнават, че той всъщност нормализира сексуалното насилие срещу жени".

Феновете на Тейт не могат да се примирят с това, че "един мъж може да бъде приятелски настроен, мил и добър към мъжете, но да бъде гнусно човешко същество към жените", каза той. "Много мъже са неправилно образовани за секса от порното. По същия начин много от тях биват превъзпитавани относно междуличностните отношения чрез фигури като Андрю Тейт."

И Аканде, и Хашми смятат, че трябва да се обърне внимание на по-широкото движение за "права на мъжете", което Тейт заема онлайн, ако искаме да намалим популярността му.

Погрешното виждане на Тейт за исляма е вредно и за мюсюлманските общности, защото той разпространява неверни твърдения за общност, която вече е маргинализирана от западното общество, казва Акандé.

"Грубо изопачаване на нашата вяра"

Айо Халил, 26 г., е лекар от NHS и обществен работник, който се опитва да преодолее пропастта между феновете на Тейт и тези, които открито критикуват неговата платформа.

Той смята, че обръщането на Тейт към исляма е "грубо изопачаване" на вярата.

"Имам чувството, че мюсюлманите са много обсебени от публични личности, които представят исляма, независимо от това какво са казали и направили", казва той пред CNN. "Това е толкова вреден и безкритичен подход."

Халил казва, че е приел исляма и се е "влюбил" във вярата, защото в нея са заложени "социална справедливост и духовност, дисциплина и подчинение".

През януари Халил провежда онлайн семинар, за да започне критичен диалог за Андрю Тейт, сексуалното насилие и мюсюлманската мъжественост, след като вижда "пренебрежителния начин", по който членовете на неговата общност се отнасят към популярността на Тейт.

"Видях в реално време какво сексуалното насилие, сексуална злоупотреба и други видове злоупотреба могат да причинят на един човек", казва той. "Мъжете в този случай трябва да поемат индивидуална отговорност, за да се противопоставят на начина, по който други мъже се държат с жените."

Той смята, че повече имами, лидери на общности и учители трябва да говорят открито срещу Тейт и да помогнат на младите мюсюлмански мъже да преоценят как се определя мъжествеността в рамките на параметрите на вярата, включително "да бъдат в контакт с емоциите си, да проявяват доброта".

"Да бъдеш умерен, това е, което прави мъжа мъж. Не да влизаш в интернет, да показваш часовници, да се хвалиш, да пушиш пури и да говориш сензационни неща заради възгледите", каза той.

"Ако сте мюсюлманин, това не е примерът, който трябва да следвате. На кого се покланяте? На Бога ли, или на Андрю Тейт? Трябва да си зададем тези въпроси."

Серена, чиито двама братя са възприели думите на Тейт за жените, би приветствала подобни послания.

"Все още съм смаяна как млади мюсюлмански мъже следват възгледите му и го подкрепят. Това е отвратително", каза тя.