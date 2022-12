Андрю Тейт арестуван в Румъния във връзка с дело за трафик на хора

Р умънската дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма, която чака девет месеца братята Тейт да се завърнат в Румъния, ги задържа по обвинения за трафик и експлоатация на жени, съобщава румънското издание Gândul.

По рано тази седмица Андрю Тейт отправи послание на климатичната активистка Грета Тунберг.

Той се хвали със своята колекция от 33 коли и се обръща към шведката: "Моля, прати ми имейл, за да ти дам пълен списък на колите си и съответните огромни емисии, които произвеждат", написа Тейт.

"Моля, просветли ме на smalldickenergy@getalife,com", е отговорът на Грета Тунберг.

Това се превръща в една от най-популярните публикации в Twitter за всички времена.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

Андрю Тейт публикува своеобразен видео отговор. Той е облечен с роба и пуши пура.

Човек извън кадър му подава парче пица в картотена кутия, а Тейт заявява че никога не би я рециклирал.

По-късно Тейт е арестуван в Румъния заедно с брат си Тристан Тейт във връзка с дело за трафик на хора.

Спекулира се, че това никога не би се случило, ако кутията от пица не бе влязла в кадър. Надписът е от румънска верига пицарии. Това помага на румънските власти да установят местонахождението. Те следят социалните мрежи на Тейт.

Aдвокатът по граждански права Алехандра Карабало написа в Twitter, че "вероятно нелепото видео е станало причина за ареста" и "това е просто е епично."

Romanian authorities needed proof that Andrew Tate was in the country so they reportedly used his social media posts. His ridiculous video yesterday featured a pizza from a Romanian pizza chain, Jerry's Pizza, confirming he was in the country.



This is absolutely epic. pic.twitter.com/kyz4pqegkJ