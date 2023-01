Бодигард на Андрю Тейт: Някои момичета, мислеха, че ще се омъжат за него

Б одигардът на Андрю Тейт бе разпитан и даде много пренебрежителни обяснения за жените, които са се навъртали около противоречивия инфлуенсър, въпреки полицейското разследване на твърденията за сексуално насилие и експлоатация срещу него. Тейт отрича всички обвинения.

В ексклузивно интервю за BBC Богдан Станку заяви, че повече от 100 жени са преминали през комплекса на г-н Тейт в Букурещ, откакто той е започнал работа там преди две години.

Бившият служител на полицейското разузнаване твърди, че понякога е бил помолен да отстрани физически жените от къщата на Тейт, защото са били "прекалено пияни" или са "създавали проблеми", но никога не е използвана сила.

В момента Андрю Тейт и брат му Тристан се намират в 30-дневен арест в Румъния, докато полицията разследва твърденията за трафик и изнасилване.

“There are 0 victims, 0 proof of any crime” ANDREW TATE insists he is innocent of human trafficking allegations https://t.co/ewNJZ8gofi

Случаят постави в центъра на вниманието връзката между дома им в Букурещ и начина, по който са се отнасяли с жените там. Г-н Станку казва, че публичността на неговия шеф е противоположност на истинския му характер. Но собствените му възгледи за моделите, приятелките и другите жени в къщата на Тейт са показателни.

По думите му повечето от жените, които са прекарвали време с братята в техния комплекс, са били под 25 години, а разходите им са били плащани от Андрю Тейт.

"Някои от момичетата не разбираха реалността и вярваха, че ще станат следващата му съпруга", разказва г-н Станку. "Когато осъзнаха реалността, беше лесно да се превърнат от приятели във врагове и да направят невярно изявление в полицията."

Липсата на вяра на Богдан Станку в жените, обвиняващи Андрю Тейт, допълва лоялността, която изпитва към своя работодател.

"Никога не съм се съмнявал в Андрю", казва той.

И като един от най-висшестоящите служители на инфлуенсъра, обяснението му за съмнението в показанията на обвинителките на г-н Тейт е също толкова поразително.

"Те са млади и глупави", казва той.

Но той добавя, че е правилно полицията да разследва тези сериозни твърдения и че ако братята Тейт в крайна сметка бъдат обвинени и осъдени, те трябва да платят за престъпленията си. Той също така даде възможност да се надникне в личните тревоги на Андрю Тейт, като заяви, че шефът му вярва, че "някой иска да го нарани".

Andrew Tate's crime was that when he told the truth about the matrix, too many people listened. His stark prediction of his current arrest:#FreeTopG

pic.twitter.com/9IYIjGTz7x