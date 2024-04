Еминем празнува 16 години трезвеност

Е минем отпразнува още една година на трезвеност.

На 20 април, 51-годишният рапър отбеляза 16 години трезвеност, споделяйки за това в Instagram с феновет си. Носителят на "Грами", който е роден като Маршал Матърс, публикува снимка в чест на постижението си. На кадъра се вижда ръката му, върху която е поставен черния чип с изобразено дърво и триъгълник, в който се намира числото 16.

Разделът за коментари на публикацията беше изпълнен със съобщения за подкрепа и поздравления за рапъра. „Всички се гордеем с теб, че си 16 години трезвен 💪“, гласи текст от фен.

„Страхотно решение си взел, брат! Всички сме много горди с теб ❤️“, написа колегата му рапър DTG.

Еминем отдавна говори открито за своята борба с наркотиците и алкохола. През 2007 г. рапърът прие почти фатална свръхдоза метадон и това е било сигнал за събуждане, който го е мотивирал да изтрезнее

„Спомням си, когато за първи път изтрезнях просто бях наистина щастлив и всичко беше дяволски ново за мен отново,“ каза той през 2022 г.

