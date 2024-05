Еминем обяви Slim Shady за мъртъв

Ф алшив некролог за изкривеното рап алтер его на 51-годишния Еминем – което е част от кариерата му след албумите му "Slim Shady" от 1997 г. и "The Slim Shady" от 1999 г. – се появи в Detroit Free Press, обявявайки го за мъртъв преди издаването на дванадесетия студиен албум на Еминем, "The Death Of Slim Shady (Coup de Grâce)", който излиза това лято.

Заглавието на некролога гласи „Slim Shady направи трайни впечатления“, докато подзаглавието му гласи „феновете никога няма да забравят противоречивия рапър“.

„Нека той наистина намери мира в задгробния живот, който не можа да намери на Земята“, гласи още некролога.

Театралното представяне на некролога пристига само няколко седмици след обявяването на новия албум на Еминем, който той представи на 25 април с тийзър в Instagram, излъчен точно преди участието му в NFL Draft 2024 в родния му град Детройт. Проектът бележи първото дългосвирещо издание на 15-кратния носител на "Грами" след "Music to Be Murdered By" от 2020 г.

Клипът, представен като част от измислените Детройтски досиета за убийства, започва с истински криминален репортер, който обявява смъртта на „русия антигерой“ Slim Shady, който „чрез своите сложни и често критикувани, изкривяващи езика рими,“ е имал „недостиг на врагове“.

Дългогодишният приятел и сътрудник на Еминем, 50 Cent, прави епизодична роля, като казва, че Slim Shady всъщност „не е приятел, той е психопат“.

„Същите груби текстове и противоречиви лудории може в крайна сметка да са довели до смъртта му“, добавя репортерът за личността на Еминем. „Присъединете се към мен, докато пресъздаваме събитията, довели до убийството на Slim Shady.“

