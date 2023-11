Б ритански музей обяви римски император за транссексуален, което предизвика бурни реакции сред историците. Музеят в Северен Хертфордшър е решил да нарича владетеля от III в. от н.е. Елагабал "тя", за да бъде "чувствителен" към предпочитанията му.

Управляваният от общината музей в Хицин, който се консултира с благотворителната организация на ЛГБТ "Стоунуол", притежава монета, отсечена по време на управлението, и я използва в експозиции на ЛГБТ тематика.

Решението се основава на разказа на римския летописец Касий Дион, който твърди, че Елагабал е бил "наричан съпруга, любовница и кралица", казал на един от любовниците си: "Не ме наричай господар, защото съм дама" и поискал да му бъдат изработени женски гениталии.

Но Дио е служил на император Север Александър, който заема трона след убийството на Елагабал, и историците смятат, че тези разкази са просто убийство. Френската лидерка е представена като небинарна в пиеса в Шекспировия театър "Глобус".

В постановката от 2022 г. "Аз, Жана" титулярната фигура е наричана "те/те".

Тогава театър "Глоуб" защити този ход и настоя, че Шекспир "би го одобрил".

Елизабет I

В есе, написано за същия театър, един академик твърди, че кралица Елизабет I може да е била небинарна.

Обучителят по транссексуалност д-р Кит Хейам нарича кралицата-дева с местоименията "те/те", като казва, че монархът "редовно се е описвал в речите си като "крал", "кралица" и "принц".

Кийт Хоскинс, изпълнителен член по въпросите на изкуствата в Съвета на Северен Херц, заяви: "Елагабал определено предпочиташе местоимението "тя" и като такова това е нещо, което отразяваме, когато я обсъждаме в днешно време".

Момчето император Елагабал има чудовищна репутация като владетел и учените го сравняват с по-известни тирани като Калигула и Нерон, когато става дума за неговите пороци и поквара.

На едно пиршество той накарал няколко от гостите си да бъдат завързани за водно колело, което се въртяло бавно и ги удавяло, докато ужасените им сътрапезници ги гледали. При друга изключително садистична шега той пуснал десетки леопарди и лъвове сред гостите си, след като те приключили с яденето.

Веднъж пуснал отровни змии сред тълпата по време на гладиаторските игри, което довело до смърт и наранявания на много хора. И още един пример за неговата жестокост - хвърля злато и сребро от висока кула и наблюдава как тълпа граждани се бори за тях, като много от тях умират в схватката.

