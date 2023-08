Изчезналият континент, чието откриване отне 375 години

Г одината беше 1642 г. и Абел Тасман беше на мисия. Опитният холандски мореплавател с пламенни мустаци, гъста козя брадичка и склонност към сурово правосъдие - по-късно той се опитва да обеси някои от членовете на екипажа си в пиянски запой - е сигурен в съществуването на огромен континент в южното полукълбо и е решен да го открие.

По онова време тази част от земното кълбо все още е загадъчна за европейците, но те са убедени, че там трябва да има голяма земна маса - предварително наречена Terra Australis - която да балансира собствения им континент на север. Това твърдение датира още от времето на Древен Рим, но едва сега щеше да бъде проверено.

И така, на 14 август Тасман отплава от базата на компанията си в Джакарта, Индонезия, с два малки кораба и се отправя на запад, после на юг, после на изток, като накрая се озовава на Южния остров на Нова Зеландия. Първата му среща с местния народ маори (за който се смята, че се е заселил там няколко века по-рано) не минава добре: на втория ден няколко от тях гребат на кану и таранират малка лодка, която предава съобщения между холандските кораби. Загиват четирима европейци. По-късно европейците стреляли с оръдие по още 11 канута - не е известно какво се е случило с мишените им.

И това бил краят на мисията му - Тасман нарекъл фаталното място залива Моорденаерс (Убийци), без да има особено чувство за ирония, и отплавал към дома си няколко седмици по-късно, без дори да е стъпил на тази нова земя. Макар да вярва, че наистина е открил големия южен континент, очевидно това едва ли е била търговската утопия, която си е представял. Той не се върнал.

(По това време вече се знаело за Австралия, но европейците смятали, че това не е легендарният континент, който са търсили. По-късно, когато променили мнението си, тя била наречена Terra Australis).

Тасман не знаел, че през цялото време е бил прав. Имало е липсващ континент.

През 2017 г. група геолози попадат в заглавията на вестниците, когато обявяват откриването на Зеландия -Te Riu-a-Māui на езика маори. Огромният континент с площ от 4,9 млн. кв. км е около шест пъти по-голям от Мадагаскар.

Въпреки че от известно време световните енциклопедии, карти и търсачки са категорични, че континентите са само седем, екипът уверено информира света, че това е грешка. В крайна сметка те са осем - а най-новото попълнение чупи всички рекорди като най-малкия, най-тънкия и най-младия в света. Уловката е, че 94% от него е под вода, като само няколко острова, като Нова Зеландия, се подават от океанските дълбини. През цялото време тя се е криела пред очите на всички.

"Това е пример за това как нещо много очевидно може да отнеме известно време, за да се открие", казва Анди Тълок, геолог от Научно-изследователския институт GNS Science на Новозеландската корона, който е част от екипа, открил Зеландия.

Но това е само началото. Четири години по-късно континентът е все така загадъчен, а тайните му са ревниво пазени под 2 км вода. Как се е образувал? Какво е живяло там? И откога е под водата?

Трудно откритие

Всъщност Зеландия винаги е била трудна за изучаване.

Повече от век след като Тасман открива Нова Зеландия през 1642 г., британският картограф Джеймс Кук е изпратен на научно пътешествие до южното полукълбо. Официалните му инструкции били да наблюдава преминаването на Венера между Земята и Слънцето, за да изчисли на какво разстояние се намира Слънцето.

Но той носел със себе си и запечатан плик, който бил инструктиран да отвори, когато изпълни първата задача. В него се съдържала свръхсекретна мисия за откриване на южния континент - който той вероятно е преплувал, преди да достигне Нова Зеландия.

Първите реални сведения за съществуването на Зеландия са събрани от шотландския естествоизпитател сър Джеймс Хектор, който през 1895 г. участва в плаване за изследване на поредица от острови край южното крайбрежие на Нова Зеландия. След като изучава геологията им, той стига до заключението, че Нова Зеландия е "остатък от планинска верига, която е образувала гребена на голяма континентална област, простираща се далеч на юг и изток, и която сега е потопена...".

Въпреки този ранен пробив, знанието за евентуална Зеландия остава неясно и до 60-те години на ХХ век се случва много малко. "Нещата се случват доста бавно в тази област", казва Ник Мортимър, геолог в GNS Science, който ръководи проучването от 2017 г.

През 60-те години на миналия век геолозите най-накрая се споразумяха за определение на континента - най-общо казано, геоложка област с голяма надморска височина, голямо разнообразие от скали и дебела кора. Освен това трябва да е голям. "Просто не може да бъде малко парченце", казва Мортимър. Това дава на геолозите повод за работа - ако успеят да съберат доказателства, те ще могат да докажат, че осмият континент е реален.

Все пак мисията се забавила - откриването на континент е сложно и скъпо, а Мортимър посочва, че не е имало спешна нужда. Тогава през 1995 г. американският геофизик Брус Луендик отново описва региона като континент и предлага да го нарече Зеландия. Оттук нататък Тълок описва откриването ѝ като експоненциална крива.

Приблизително по същото време влиза в сила "Конвенцията на ООН по морско право", която най-накрая дава сериозна мотивация. В нея се посочва, че държавите могат да разширят своите законови територии извън изключителната си икономическа зона, която достига 200 морски мили (370 км) от бреговата линия, за да претендират за своя "разширен континентален шелф" - с всички минерални богатства и петрол, които той включва.

Ако Нова Зеландия успее да докаже, че е част от по-голям континент, тя би могла да увеличи територията си шест пъти. Изведнъж се появява изобилие от средства за пътувания за изследване на района и доказателствата постепенно се натрупват. С всяка събрана скална проба доводите за Зеландия се подобрявали.

Окончателният разцвет дойде от сателитните данни, които могат да се използват за проследяване на малки вариации в земната гравитация в различни части на земната кора, за да се картографира морското дъно. С помощта на тази технология Зеландия се вижда ясно като деформирана маса, голяма почти колкото Австралия.

Когато континентът най-накрая се разкрива пред света, той отключва една от най-обширните морски територии в света. "Това е доста готино", казва Мортимър, "Ако се замислите, на всеки континент на планетата има различни държави, [но] на Зеландия има само три територии."

Освен Нова Зеландия, континентът обхваща остров Нова Каледония - френска колония, известна с ослепителните си лагуни - и малките австралийски територии остров Лорд Хау и пирамидата Бал. Последният е описан от един изследовател от 18-ти век като "не по-голям от лодка".

Мистериозно разтягане

Първоначално Зеландия е била част от древния суперконтинент Гондвана, който се е образувал преди около 550 млн. години и е обединявал цялата суша в южното полукълбо. Тя е заемала ъгъл на източната страна, където е граничела с няколко други, включително половината от Западна Антарктида и цялата източна част на Австралия.

След това, преди около 105 милиона години, "в резултат на процес, който все още не разбираме напълно, Зеландия започнала да се откъсва" - казва Тълок.

Континенталната кора обикновено е дълбока около 40 км - значително по-дебела от океанската, която обикновено е около 10 км. В резултат на разтягането Зеландия се е разтегнала толкова много, че сега кората ѝ се простира само на 20 км дълбочина. В крайна сметка тънкият континент потънал - макар и не съвсем до нивото на нормалната океанска кора - и изчезнал под водата.

Въпреки че е тънка и потопена, геолозите знаят, че Зеландия е континент, поради вида на скалите, открити там. Континенталната кора обикновено е съставена от магмени, метаморфни и седиментни скали - като гранит, шисти и варовик, докато океанското дъно обикновено е съставено само от магмени скали като базалт.

Но все още има много неизвестни. Необичайният произход на осмия континент го прави особено интригуващ за геолозите и повече от малко озадачаващ. Например все още не е ясно как Зеландия е успяла да се задържи заедно, когато е толкова тънка, и да не се разпадне на малки микроконтиненти.

Друга загадка е кога точно Зеландия се е озовала под водата - и дали всъщност някога се е състояла от суша. Частите, които в момента са над морското равнище, са хребети, които са се образували при смачкването на Тихоокеанската и Австралийската тектонична плоча. Тулох казва, че мненията за това дали винаги е била потопена, с изключение на няколко малки острова, или някога е била изцяло суша, се разминават.

Това повдига и въпроса какво е живяло там.

Със своя мек климат и ареал от 39 млн. кв. мили (101 млн. кв. км) самата Гондвана е била дом на огромно разнообразие от флора и фауна, включително на първите четирикраки сухоземни животни, а по-късно и на изобилие от най-големите, живели някога - титанозаврите. И така, възможно ли е скалите на Зеландия да са осеяни с техни запазени останки?

Дебат за динозаврите

Вкаменените сухоземни животни са рядкост в южното полукълбо, но през 90-те години на миналия век в Нова Зеландия бяха открити останки от няколко такива животни, включително ребрена кост на гигантски дългоопашат динозавър с дълга шия (зауропод), клюномуцунест растителнояден динозавър (хипсилофонт) и брониран динозавър (анкилозавър). След това през 2006 г. е открита кост от стъпало на голям хищник, вероятно вид алозавър.е открит на островите Чатъм, на около 800 км източно от Южния остров. Изключително важно е, че всички вкаменелости датират от времето след отделянето на континента Зеландия от Гондвана

Това обаче не означава непременно, че в по-голямата част от Зеландия са бродили динозаври - възможно е тези острови да са били убежища, докато останалата част е била претопена, както е сега. "Има дълъг дебат по този въпрос, за това дали е възможно да има сухоземни животни без непрекъсната суша - и дали без нея те не биха били изтребени", казва Рупърт Съдърланд, професор по геофизика и тектоника в университета "Виктория" в Уелингтън.

Сюжетът се сгъстява с един от най-странните и обичани обитатели на Нова Зеландия - кивито - дребна, нелетяща птица с мустаци и пера, подобни на косми. Странното е, че за негов най-близък родственик се смята не моа, който е част от същата група - ратаите - и е живял на същия остров до изчезването си преди 500 години, а още по-гигантската птица слон, която е обитавала горите на Мадагаскар допреди 800 години.

Откритието кара учените да смятат, че двете птици са еволюирали от общ прародител, живял на Гондвана. За пълното разпадане на Гондана са били необходими 130 милиона години, но когато това е станало, тя е оставила след себе си фрагменти, които оттогава са разпръснати по цялото земно кълбо, образувайки Южна Америка, Африка, Мадагаскар, Антарктида, Австралия, Арабския полуостров, Индийския субконтинент и Зеландия.

Това от своя страна предполага, че поне част от сега потопената Зеландия е останала над морското равнище през цялото време. Смята се, че освен преди около 25 милиона години целият континент - дори вероятно цялата Нова Зеландия - е бил потопен под водата. "Смяташе се, че всички растения и животни трябва да са се колонизирали след това", казва Съдърланд. И така, какво се е случило?

Въпреки че не е възможно да се събират вкаменелости директно от морското дъно на Зеландия, учените са навлизали в дълбините ѝ чрез сондажи. "Всъщност най-полезните и характерни вкаменелости са тези, които се образуват в много плитките морета", казва Съдърланд. "Защото те оставят запис - има милиарди и милиарди мънички, дребни вкаменелости, които са много отличителни."

През 2017 г. екип предприема най-обширните проучвания на региона досега и прави сондажи на повече от 1 250 м в морското дъно на шест различни места. Събраните от тях ядра съдържат прашец от сухоземни растения, както и спори и черупки на организми, живели в топлите, плитки морета.

"Ако имате вода, която е дълбока само 10 м или нещо подобно, има голяма вероятност наоколо да е имало и суша", казва Съдърланд, който обяснява, че поленът и спорите също така подсказват възможността Зеландия да не е била толкова потопена, колкото се смяташе.

Друга оставаща загадка се крие във формата на Зеландия.

"Ако погледнете геоложката карта на Нова Зеландия, има две неща, които наистина се открояват", казва Съдърланд. Едното от тях е Алпийският разлом - граница между плочите, която минава покрай Южния остров и е толкова значима, че може да се види от космоса.

Второто е, че геологията на Нова Зеландия - както и на целия континент - е странно извита. И двете са разделени на две от хоризонтална линия, където се срещат Тихоокеанската и Австралийската тектонична плоча. Точно на това място изглежда така, сякаш някой е взел долната половина и я е усукал, така че предишните непрекъснати ленти от скали не само че вече не са в една линия, но и са почти под прав ъгъл.

Лесното обяснение за това е, че тектонските плочи са се движили и по някакъв начин са ги деформирали. Но как точно и кога се е случило това, все още не е изяснено.

"Има различни тълкувания, но това е доста голяма неизвестност", казва Тюлок.

Съдърланд обяснява, че континентът едва ли скоро ще издаде всичките си тайни. "Доста е трудно да се правят открития, когато всичко е на 2 км под водата, а слоевете, от които трябва да се вземат проби, са и на 500 м под морското дъно", казва той. "Наистина е предизвикателство да излезеш и да изследваш такъв континент. Така че просто са необходими много време, пари и усилия, за да се излязат кораби и да се изследват региони."

Ако не друго, осмият континент в света със сигурност показва, че близо 400 години след търсенето на Тасман все още има какво да се открие.